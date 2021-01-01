كشفت شركة شاومي عن نموذج لهاتف جديد تعمل عليه يخلو من أي منافذ أو أزرار بفضل تصميمه الذي يأتي مع شاشة منحنية من الأطراف الأربعة بفضل تصميم تدفق الشلال”Waterfall” مع زوايا منحنية 88 درجة.
وبينما تتجه الشركات نحو الهواتف القابلة للطي، فإن شاومي تستمر بإطلاق تصاميم منوعة للهواتف العادية لاسيما مع النسخة الجديدة التي ستحمل شاشة شبه كاملة في الأمام خاصة في حال كانت الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، وهو إنجاز كبير سيتحقق لها مقارنة مع باقي الشركات.
ويتميز نموذج الهاتف الجديد بشاشة منحنية من جميع الأطراف، باستثناء الزوايا التي تمسك بالشاشة على ما يبدو، وهذا يعني أن الهاتف لن يحوي أزرار جانبية أو منافذ في الأسفل مثلما الحال مع باقي الهواتف.
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التعليقات على شاومي تكشف عن نموذج هاتف بدون منافذ وبشاشة منحنية من جميع الأطراف
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