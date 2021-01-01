

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M12 مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M12

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات قامت اليوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Samsung Galaxy M12 ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأها الهاتف السابق Galaxy M11 حيث يأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات تقنية جيدة تشمل 4 كاميرات في الخلف ومعالجا ثماني النواة وبطارية كبيرة جدا بسعة 6000 ملي أمبير ومستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم كما أنه يتميز بظهر معدني مصمم بشكل جديد كليا له زخارف دقيقة وحواف ناعمة ومواصفات أخرى جيدة لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy M12.



مواصفات هاتف Galaxy M12

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة PLS LCD بشكل النوتش حجمها 6.5 بوصة وجودتها HD+، في الأعلى سنجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وفي الخلف هناك 4 كاميرات بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية و5 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية تدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



Galaxy M12

سيتم تشغيل الهاتف Samsung Galaxy M12 بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 850 وبنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.0 كما أنه سيتوفر للشراء بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت أما الإصدار الثالث فهو الأكبر ويضم 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD (تصل إلى 1 تيرا بايت).

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وبخصوص البطارية فتعتبر هي الشيء الأبرز في هذا الهاتف الجديد وتأتي بسعة 6000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Galaxy M12 يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس وقت مع دعمه لمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم وتحديد المواقع GPSGLONASSBeideou.سعر الهاتف Samsung Galaxy M12بالرغم من أن الهاتف Samsung Galaxy M12 سيتوفر للشراء في فيتنام اعتبارا من 5 فبراير إلا أن الشركة لم تعلن عن سعره.