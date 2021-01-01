مواصفات وأسعار هاتف Realme V11 5G

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Realme V15 5G في يناير قامت اليوم شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Realme V11 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس والذي يأتي بسعر أرخص من سابقه ليكون أرخص هاتف 5G على الإطلاق حيث إن سعره لا يتخطى الـ185 دولارا ويضم مواصفات تقنية جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف
مواصفات الهاتف Realme V11 5G
يأتي هاتف V11 5G الجديد مع شاشة بشكل النوتش Waterdrop من نوع LCD حجمها 6.52 بوصة بدقة HD + وبمعدل تحديث 60 هرتز فقط وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وفي الواجهة الخلفية سنجد كاميراتين يدعمان تقنية الذكاء الاصطناعي AI بدقة 13 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية والكاميرا الثانية عبارة عن مستشعر عمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش LED.
الهاتف Realme V11 5G
وبالنسبة للمعالج فيحتوي Realme V11 5G على معالج ثماني النواة من فئة Dimensity 700 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.
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