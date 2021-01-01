

صور متداولة: هل هذا هو تصميم هاتف أيفون القادم؟ صور متداولة: هل هذا هو تصميم هاتف أيفون القادم؟

تداولت مواقع إخبارية تقنية صورا لتصميم هاتف ذكي، يعتقد أنه سيكون تصميم هاتف أيفون القادم، والذي سيحمل اسم iPhone 13 أو iPhone 12S.



وبحسب الصور، يطرأ تغيير ملحوظ على الكاميرا الخلفية للهاتف، التي تم تغطيتها بزجاج حماية.



وقالت تسريبات حديثة أن سلسلة هواتف أيفون القادمة ستقدم تحديثا في الكاميرا، التي ستكون عدساتها فائقة الاتساع بفتحة عدسة حتى f/1.8.

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ومن المتوقع أن يدعم الجيل القادم من هواتف أيفون التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل الكاميرا فائقة الاتساع التي تستوعب أكبر قدر من الإضاءة.