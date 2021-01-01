تداولت مواقع إخبارية تقنية صورا لتصميم هاتف ذكي، يعتقد أنه سيكون تصميم هاتف أيفون القادم، والذي سيحمل اسم iPhone 13 أو iPhone 12S.
وبحسب الصور، يطرأ تغيير ملحوظ على الكاميرا الخلفية للهاتف، التي تم تغطيتها بزجاج حماية.
وقالت تسريبات حديثة أن سلسلة هواتف أيفون القادمة ستقدم تحديثا في الكاميرا، التي ستكون عدساتها فائقة الاتساع بفتحة عدسة حتى f/1.8.
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التعليقات على صور متداولة: هل هذا هو تصميم هاتف أيفون القادم؟
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