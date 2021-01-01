Xiaomi تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها لعشاق الألعاب الإلكترونية

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Xiaomi تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها لعشاق الألعاب الإلكترونية

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية بعض المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Blаck Shаrk القادم من Xiaomi.

وتبعا للتسريبات فإن Blаck Shаrk4 سيأتي بهيكل محمي من الماء والغبار، مضاد للصدمات، شبيه من حيث التصميم بعض الشييء بهياكل هواتف Blаck Shаrk الأخيرة، أبعاده (163,83/ 76,35 /10,3) ملم.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snаpdragon 888، أقوى معالج للهواتف الذكية لهذا العام حاليا، فضلا عن أنه سيجهز بشريحة موديم ستمكنه من العمل مع شبكات 5G.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز أيضا على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، ترددها 120 أو 144 هيرتزا، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة كبيرة بفضل شاحن باستطاعة 120 واطا.

كما ستزوده Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Andrоid 11، و قبضات وملحقات خارجية تسهل على المستخدم التحكم بالألعاب الإلكترونية كما في هواتف Blаck Shаrk السابقة.

المصدر: روسيا اليوم

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