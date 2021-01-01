سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية بعض المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Blаck Shаrk القادم من Xiaomi.
وتبعا للتسريبات فإن Blаck Shаrk4 سيأتي بهيكل محمي من الماء والغبار، مضاد للصدمات، شبيه من حيث التصميم بعض الشييء بهياكل هواتف Blаck Shаrk الأخيرة، أبعاده (163,83/ 76,35 /10,3) ملم.
وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snаpdragon 888، أقوى معالج للهواتف الذكية لهذا العام حاليا، فضلا عن أنه سيجهز بشريحة موديم ستمكنه من العمل مع شبكات 5G.
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التعليقات على Xiaomi تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها لعشاق الألعاب الإلكترونية
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