سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالهاتف القادم الذي ستطرحه سامسونغ ليعمل مع شبكات 5G.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف Galaxy A52، وسيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيتمتع الهيكل بمقاومة ممتازة للماء والغبار.
وستكون أبعاد هيكل الهاتف المنتظر (159.9/75.1/8.4) ملم، أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.46 بوصة، بأبعاد "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.
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التعليقات على سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف مميز آخر لشبكات 5G
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