

نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 1.4 بسعر اقتصادي.. تعرف على مواصفاته نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 1.4 بسعر اقتصادي.. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة إتش إم دي جلوبال HMD Global، المالكة لعلامة هواتف نوكيا، عن هاتف نوكيا الجديد Nokia 1.4 اقتصادي السعر، وذلك بسعر 99 يورو (1,860 جنيها مصريا تقريبا).



مواصفات هاتف نوكيا Nokia 1.4



الشبكات: GSM / HSPA / LTE.

قد يعجبك أيضا...

التصميم: واجهة من الزجاج، وإطار وظهر من البلاستيك.الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6,52 بوصة، ودقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 80,4%، ونسبة أبعاد 20:9.نظام التشغيل: أندرويد 10 (إصدار جو)، والذي سيتم تحديثه إلى أندرويد 11 (إصدار جو).المعالج: كوالكوم سنابدراجون 215 (28 نانومتر).معالج الرسوميات: Adreno 308.الذاكرة العشوائية (رام): 1 و2 و3 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 16 و32 و64 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSDX.الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 720p@30fps.الكاميرا الخلفية: مزدوجة العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 720p@30fps.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل (واسعة)، AF.عدسة بدقة 2 ميجابيكسل (ماكرو).المستشعرات: حساس البصمة (خلف الهاتف)، ومستشعر التسارع Accelerometer والقرب Proximity.البطارية: بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة.