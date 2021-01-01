تخطط سامسونج Samsung لإطلاق هاتفها الذكي “جالاكسي إف62” Galaxy F62 خلال حدث تنظمه منتصف فبراير الجاري، بحسب أحدث التسريبات.
ويصدر هاتف سامسونج Galaxy F62 ببطارية عملاقة بسعة 7,000 مللي أمبير ساعة، وسعره لا يزيد عن 340 دولارا (5,350 جنيها مصريا تقريبا).
وبحسب التسريبات، سيصدر هاتف سامسونج Galaxy F62 برقاقة معالج إكسينوس Exynos، وشاشة سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,7 بوصة.
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التعليقات على سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F62 ببطارية عملاقة.. كم سعره؟
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