سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F62 ببطارية عملاقة.. كم سعره؟

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سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F62 ببطارية عملاقة.. كم سعره؟

تخطط سامسونج Samsung لإطلاق هاتفها الذكي “جالاكسي إف62” Galaxy F62 خلال حدث تنظمه منتصف فبراير الجاري، بحسب أحدث التسريبات.

ويصدر هاتف سامسونج Galaxy F62 ببطارية عملاقة بسعة 7,000 مللي أمبير ساعة، وسعره لا يزيد عن 340 دولارا (5,350 جنيها مصريا تقريبا).

وبحسب التسريبات، سيصدر هاتف سامسونج Galaxy F62 برقاقة معالج إكسينوس Exynos، وشاشة سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,7 بوصة.

وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية في الهاتف 32 ميجابيكسل، والعدسة الأساسية في الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابيكسل، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F62 بواجهة المستخدم One UI 3.1 القائمة على أندرويد 11، وسيصدر باللونين الأخضر والأزرق.

وقالت تسريبات سابقة أن هاتف سامسونج Galaxy F62 سيدعم الشحن بقدرة 25 واط.

المصدر: مشبك

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