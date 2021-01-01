

آبل تسعى للحصول على براءة اختراع لتطوير كوابل بغلاف أكثر صلابة لتجنب تلفها آبل تسعى للحصول على براءة اختراع لتطوير كوابل بغلاف أكثر صلابة لتجنب تلفها

قدمت شركة آبل طلبًا للحصول على براءة اختراع تتمحور حول تطوير كوابل بغلاف غير قابل للتلف؛ أو بالمعنى بغلاف خارجي غير قابل للتمزق، لتنهي بذلك مشكلة طويلة يعاني منها المستخدمين بانقطاع أطراف الكوابل عند كثرة الاستخدام.



يمكن القول أن معظم مستخدمي هواتف آيفون وكوابل لاينتغ يعانون من تلف الجانب القريب من المنفذ، وهذا الحال لا يختلف كثيرًا عن الكوابل في الهواتف الأخرى، لكن براءة اختراع آبل التي تحاول الحصول على موافقة لها ربما تنهي الأمر من خلال تطوير غلاف أكثر صلابة ومقاومة للتغيرات للحفاظ عليه دون تلف وبالتالي الحفاظ على السلك الداخلي.



وتُعد هذه البراءة إن حصلت عليها آبل وقامت بتنفيذها إضافة مهمة لصناعة الكوابل، لكنها في نفس الوقت تأتي في وقت انتشرت فيه تقنيات الشحن اللاسلكي الذي توجه له معظم الأشخاص في أحدث هواتفهم، وظهور تقنية شاومي للشحن عن بعد والتي ربما ستلغى فكرة الشحن بالأسلاك خلال السنوات القليلة القادمة.