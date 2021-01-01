

سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y8p سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y8p

في شهر مايو 2020 قامت شركة هواوي بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Huawei Y8p مع مواصفات متوسطة وسعر أكثر من رائع وما زالت هواتف Huawei لا تدعم خدمات جوجل بلاي ولكن هذه لم تعد مشكلة لأن الشركة قامت بتطوير متجر تطبيقات خاص بها يعرف باسم Huawei AppGallery ويسمح لمستخدمي هواتف هواوي بتحميل أي تطبيق أندرويد ولكن هذا ليس موضوعنا لأننا سنتحدث في هذا المقال عن سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y8p.



المواصفات الكاملة للهاتف

تاريخ التصنيع: أعلنت هواوي عن الهاتف Y8p يوم 18 مايو 2020 وتم إطلاقه إلى الأسواق بشكل رسمي يوم 15 يونيو.



الشبكة: Huawei Y8p يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 157.4 × العرض 73.2 وبسمك 7.8 ملم، وبوزن خفيف جدا لا يتخطي الـ 163 جراما.الشاشة: تم تصميم الهاتف Huawei Y8p حول شاشة بشكل النوتش من نوع OLED بحجم 6.3 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.المعالج: هذا الهاتف يضم معالجا ثماني النواة من فئة Kirin 710F المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G51 MP4.نظام التشغيل: هواوي Y8p يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم EMUI 10.1 (لا يدعم خدمات Google Play).الذاكرة: الهاتف Huawei Y8p يضم كذلك ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال بطاقة Nano Memory حتى 256 جيجا بايت (يستخدم فتحة SIM الثانية).الكاميرا الخلفية: يحتوي هاتف هواوي Y8p على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى أن الهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: يأتي الهاتف Huawei Y8p مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والبارومتر.مميزات Huawei Y8pيأتي بتصميم مميز ووزن خفيف للغاية مما يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.من أرخص الهواتف التي تدعم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ويعمل بشكل مقبول.يضم شاشة رائعة تقدم تجربة ممتازة ويعتبر من أرخص هواتف هواوي التي تأتي مع شاشة OLED.البطارية جيدة وتصمد لفترة استخدام طويلة ولكن كنا نطمح أن تأتي بسعة أكبر مثل الهواتف المنافسة.يدعم خاصية Always on Display كما أنه يدعم خاصية NFC.مساحة تخزين كبيرة وذاكرة عشوائية جيدة تساعد في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة بشكل أسرع.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعمه للراديو FM ومكبر الصوت.عيوب هاتف هواوي Y8pلا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.معرض للاتساخ والتبصيم بسبب قدومه من البلاستيك اللامع.لا يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.لا يدعم تقنية الشحن السريع وتم الاكتفاء بشاحن قوته 10 واط.المعالج ليس الأفضل ولكنه ما زال يقدم أداء مقبولا.بطاقة الذاكرة الخارجية التي يدعمها هذا الهاتف تأتي من نوع Nano Memory وهو نوع غالي الثمن ونادرا ما يتواجد في المحلات.سعر الهاتف Huawei Y8pسعر الهاتف Huawei Y8p يبلغ حوالي 197 دولارا أمريكيا ما يعادل 3100 جنيه للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.