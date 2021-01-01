كشفت شركة سوني مؤخرا عن أهم ميزات جيلها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية التي طورتها لتكون من بين الأفضل في العالم.
وستطرح سوني هذا العام عددا من هذه الأجهزة منها X90J 4K LED، و X95J، و MASTER A90J، وA80J OLED، و MASTER Z9J 8K LED.
وتتميز جميع الأجهزة المذكورة بتقنيات الذكاء المعرفي XR والتي تمنحها تطابقا دقيقا جدا للأصوات مع الصور، فضلا عن أنها تعالج الصور بشكل ممتاز لتظهر للمستخدم أكثر واقعية.
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التعليقات على سوني تستعرض جيلا جديدا من التلفزيونات الذكية بمواصفات متطورة
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