أضافت شركة تويتر اختصارًا على موقعها لخدمة النشرات البريدية التي استحوذت عليها قبل أسبوع، Revue. حيث يظهر هذا الاختصار بمجرد النقر على خيار المزيد في القائمة الجانبية، ويظهر تحت اسم النشرات البريدية أو Newsletters.
وستظهر رسالة منبثقة في نافذة جديدة داخل الموقع تحث المستخدمين على تجربة النشرات البريدية بشكل مجاني عبر Revue، ويمكن للمستخدمين بعدها النقر على خيار معرفة المزيد للذهاب إلى موقع الخدمة وبدء تجربة جديدة في إنشاء نشرات وقوائم بريدية.
ويُعد هذا الأمر متوقعًا من تويتر بعد الاستحواذ على Revue قبل أسبوع، حيث تسعى الشركة لتوفير المزيد من حلول صناعة المحتوى للمستخدمين، وخاصة الكتاب والناشرين من أجل الوصول إلى قاعدة كبيرة من الجماهير وتوفير محتوى موسع لهم بدلًا من التغريدات التقليدية القصيرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويتر تضيف اختصارًا لخدمة النشرات البريدية Revue على موقعها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق