

تويتر تضيف اختصارًا لخدمة النشرات البريدية Revue على موقعها تويتر تضيف اختصارًا لخدمة النشرات البريدية Revue على موقعها

أضافت شركة تويتر اختصارًا على موقعها لخدمة النشرات البريدية التي استحوذت عليها قبل أسبوع، Revue. حيث يظهر هذا الاختصار بمجرد النقر على خيار المزيد في القائمة الجانبية، ويظهر تحت اسم النشرات البريدية أو Newsletters.



وستظهر رسالة منبثقة في نافذة جديدة داخل الموقع تحث المستخدمين على تجربة النشرات البريدية بشكل مجاني عبر Revue، ويمكن للمستخدمين بعدها النقر على خيار معرفة المزيد للذهاب إلى موقع الخدمة وبدء تجربة جديدة في إنشاء نشرات وقوائم بريدية.



ويُعد هذا الأمر متوقعًا من تويتر بعد الاستحواذ على Revue قبل أسبوع، حيث تسعى الشركة لتوفير المزيد من حلول صناعة المحتوى للمستخدمين، وخاصة الكتاب والناشرين من أجل الوصول إلى قاعدة كبيرة من الجماهير وتوفير محتوى موسع لهم بدلًا من التغريدات التقليدية القصيرة.

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الجدير ذكره أن الخدمة كانت مدفوعة قبل الاستحواذ، لكن تويتر أعلنت بعد الاستحواذ عن إتاحتها مجانًا ربما لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين لتجربتها.