

سعر ومواصفات vivo Y51a سعر ومواصفات vivo Y51a

خلال شهر يناير من كل عام تقوم جميع شركات الهواتف الذكية تقريبا بالإعلان عن أحدث هواتفها حيث قامت سامسونج بالإعلان عن هواتفها الرائدة لهذا العام Galaxy S21 وقامت شركات أخرى بالإعلان عن هواتف مميزة بما في ذلك شركة فيفو التي قامت بالإعلان عن أكثر من هاتف رائع من ضمنها هاتف vivo Y51a الذي يأتي مع مواصفات أكثر من رائعة وسعر جيد للغاية لا يتخطى الـ 250 دولارا، لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف vivo Y51a مع المميزات والعيوب.



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مواصفات الهاتف vivo Y51a

تاريخ التصنيع: أعلنت شركة فيفو عن هذا الهاتف يوم 8 يناير 2021 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 23 من نفس الشهر.



الشبكة: الهاتف vivo Y51a يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 163.9 × العرض 75.3 وبسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يصل إلى 188 جراما.الشاشة: تم تصميم vivo Y51a حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.58 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2408×1080 بكسل.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: الهاتف vivo Y51a يعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل وهو Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من فيفو Funtouch 11.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف الجديد للشراء مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: يحتوي vivo Y51a على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 أما الكاميرا الثالثة فهي عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS وخاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية الخاصة بهذا الهاتف تأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: يأتي vivo Y51a مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ومثبتا على الجانب كما أنه يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى دعم العديد من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والدوران والقرب والبوصلة.مميزات الهاتفبطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام.الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيدا للغاية وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.يعمل بشكل مسبق بأحدث نظام تشغيل وأحدث واجهة مستخدم.الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تأتي بسعة كبيرة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت مع الراديو FM.يسمح بتركيب شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري) معا في وقت واحد.عيوب vivo Y51aالشاشة ليست جيدة وكنا نطمح أن تأتي من نوع AMOLED.المعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكنه ما زال يقدم أداء جيدا في تشغيل الألعاب الثقيلة بفضل الذاكرة العشوائية الكبيرة.سرعة الشحن السريع ليست جيدة مقارنة بسعة البطارية الكبيرة.الكاميرا الأمامية ضعيفة جدا في التصوير الليلي.سعر الهاتف vivo Y51aسعر الهاتف vivo Y51a يبلغ حوالي 240 دولارا أمريكيا ما يعادل 3770 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.