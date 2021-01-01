

تسريبات تكشف عن مواصفات OPPO FIND X3 PRO قبل الإعلان الرسمي تسريبات تكشف عن مواصفات OPPO FIND X3 PRO قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف OPPO FIND X3 PRO خلال شهر مارس المقبل، واليوم تستعرض أحدث التسريبات مواصفات الهاتف كاملة قبل الإعلان المرتقب.



ينطلق هاتف OPPO FIND X3 PRO خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Snapdragon 888، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن النموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف، حيث يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.



أيضاً يتميز هاتف OPPO FIND X3 PRO بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1440 في 3216 بيكسل، كما يتميز بمعدل تحديث متغير يبدأ من 10 وصولاً إلى 120 Hz.

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كما يتميز هاتف OPPO FIND X3 PRO بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، والتي تتضمن اثنان من مستشعرات Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل يضم أحدهما عدسات بزوايا عرض واسعة، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى مرتين، كما تأتي الإعدادات بمستشعر macro بدقة 3 ميجا بيكسل والذي يدعم أيضاً تكبير حتى 25 مرة.أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Oppo Find X3 Pro عدسات OFILM، والتي تدعم إمكانيات أعلى في التكبير من العدسات التي قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن.كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65W، كما يدعم الشحن اللاسلكي VOOC Air بقدرة 30W، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 11.2، مع نظام تشغيل Android 11.