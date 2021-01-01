Redmi تخطط لإطلاق إصدار ثالث من سلسلة Redmi K40

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Redmi تخطط لإطلاق إصدار ثالث من سلسلة Redmi K40

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة Weibo اليوم على خطط Redmi لإطلاق إصدار ثالث من سلسلة Redmi K40، والذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تشير التسريبات التي نشرت اليوم على أن سلسلة Redmi K40 ستضم ثلاثة من الإصدارات الجديدة، على أن يأتي الإصدار الرئيسي Redmi K40 مع هاتف K40S وأيضاً إصدار ثالث بعنوان K40 Pro.

شغلت سلسلة Redmi K40 العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، كما كشف إعلان تشويقي عن دعم هاتف Redmi K40 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، كما ينطلق الهاتف في السوق الصيني بسعر 465 دولار تقريباً.

أيضاً كشفت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station عن أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يتم إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة Redmi K40 في حدث يعقد في نهاية الشهر الجاري.

المصدر: التقنيه بلا حدود

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