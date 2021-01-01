المواصفات الرئيسية للهاتف القادم Oppo Find X3 Pro

ظهر اليوم الهاتف القادم من شركة أوبو Oppo Find X3 Pro على منصة اختبار قائمة على السحابة وكشفت لنا عن المواصفات الرئيسية التي سيتوفر بها هذا الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي PEEM00 والذي سيأتي مع مواصفات رائدة وفقا لما جاء في التقرير وخلال هذا المقال سأقدم لكم مواصفات الهاتف Oppo Find X3 Pro.
تظهر العروض المسربة نتوءا غريبا للكاميرا وشاشة ذات جوانب منحنية ومن المنتظر إطلاق سلسلة Oppo Find X3 في شهر مارس وهذا يعني أن هناك مزيدا من التسريبات ستظهر خلال الشهر الجاري.
المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Find X3 Pro
سيأتي هذا الهاتف مع شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 3216×1440 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من Corning Gorilla Glass (لم يتم الكشف عن الجيل)، وعلاوة على ذلك فإن Oppo Find X3 Pro سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية و50 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع و13 ميجا بكسل لكاميرا periscope telephoto أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 3 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.
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