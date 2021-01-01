

المواصفات الرئيسية للهاتف القادم Oppo Find X3 Pro المواصفات الرئيسية للهاتف القادم Oppo Find X3 Pro

ظهر اليوم الهاتف القادم من شركة أوبو Oppo Find X3 Pro على منصة اختبار قائمة على السحابة وكشفت لنا عن المواصفات الرئيسية التي سيتوفر بها هذا الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي PEEM00 والذي سيأتي مع مواصفات رائدة وفقا لما جاء في التقرير وخلال هذا المقال سأقدم لكم مواصفات الهاتف Oppo Find X3 Pro.



تظهر العروض المسربة نتوءا غريبا للكاميرا وشاشة ذات جوانب منحنية ومن المنتظر إطلاق سلسلة Oppo Find X3 في شهر مارس وهذا يعني أن هناك مزيدا من التسريبات ستظهر خلال الشهر الجاري.



المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Find X3 Pro

سيأتي هذا الهاتف مع شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 3216×1440 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من Corning Gorilla Glass (لم يتم الكشف عن الجيل)، وعلاوة على ذلك فإن Oppo Find X3 Pro سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية و50 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع و13 ميجا بكسل لكاميرا periscope telephoto أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 3 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

سيتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 888 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجا بايت كما أنه سيعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 11 وواجهة مستخدم ColorOS 11.2 الأحدث من Oppo.ووفقا للتسريبات السابقة فإن الهاتف Oppo Find X3 Pro سيصل مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30 واط.



