

إصدار iOS 14.5 سيتيح لمستخدمي آيفون فك قفل هواتهم عبر ساعة آبل إصدار iOS 14.5 سيتيح لمستخدمي آيفون فك قفل هواتهم عبر ساعة آبل

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية “بيتا” من نظام تشغيل iOS 14.5 ، وقد حمل معه عدة إضافات جديدة، ولعل أبرزها القدرة على فك قفل هواتف آيفون باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID حتى عند ارتداء الكمامات أو الأقنعة الواقية المنتشرة في شتى أنحاء العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، وذلك من خلال ساعة آبل.



وتعتبر ميزة فتح القفل حتى مع ارتداء الكمامات إضافة مهمة لاسيما عند الرغبة بفتح قفل الهاتف واستخدامه في الأماكن العامة.



لكنها بنفس الوقت لن تكون متاحة للجميع، حيث ستقتصر لأولئك الذين يستخدمون ساعة آبل وستعمل الميزة طالما تعمل الساعة طبيعيًا.

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وسيتمكن الأشخاص الذين يملكون ساعة آبل وهواتف آيفون من فك قفل الهاتف دون عناء عبر Face ID، وعند نجاح العملية سيشعرون بهزة خفيفة للساعة على المعصم لإشعارهم بنجاح العملية وإمكانية استخدام الهاتف بطريقة عادية.كانت آبل تحاول إيجاد حل لمشكلة الحماية وعدم قدرة المستخدمين على فتح هواتفهم بالأماكن العامة، لتطلقها الآن مع iOS 14.5.على الجانب الآخر، حمل تحديث النظام دعمًا لوحدات تحكم لأجهزة بلايستيشن 5 وإكس بوكس الجديدة لاستخدامها على آيباد وآيفون.وحمل التحديث أيضًا إضافة تحسينات على خدمة Fitness+، بحيث أصبحت أكثر تكاملًا مع التطبيقات الأخرى وصارت تدعم بث الصوت والصورة.يُشار أن مستخدمي آيفون واجهوا مشاكل عديدة بسبب خاصية الحماية Face ID خلال جائحة كورونا، لكن من الممكن أن إضافة مستشعر بصمة داخل الشاشة في هواتف آيفون القادمة خلال هذا العام سيجنبهم المزيد من المشاكل.