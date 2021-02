مواصفات وأسعار هاتف Nokia C1 Plus مواصفات وأسعار هاتف Nokia C1 Plus

مع نهاية شهر يناير 2021 قامت شركة HMD التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف ذكية بعلامة Nokia بإطلاق الهاتف Nokia C1 Plus بسعر 85 دولارا ومواصفات اقتصادية حيث يضم معالجا ثماني النواة ويدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في وقت واحد بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا خلفية وأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة HD وعلى أي حال سأعرض عليكم الآن سعر ومواصفات الهاتف Nokia C1 Plus.



مواصفات هاتف Nokia C1 Plus

يأتي هذا الهاتف الجديد مع شاشة IPS LCD حجمها 6.45 بوصة وبدقة 960×480 بكسل كما أنه يأتي مع معالج ثماني النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز ويعمل بنظام Android 10 Go edition ويضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 1 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 بسعة 16 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (فتحة مخصصة).



يحتوي الهاتف Nokia C1 Plus على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل والهاتف يضم فلاش LED في الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية والكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 720 بكسل.

وبخصوص البطارية فيأتي هاتف Nokia C1 Plus الجديد مع بطارية ليثيوم آيون بسعة 2500 ملي أمبير (البطارية قابلة للإزالة) وتشمل المميزات الأخرى دعم الهاتف لمستشعرات التسارع والقرب ودعمه لمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعم مكبر الصوت والراديو FM، كما أن وزن الهاتف خفيف للغاية ويصل إلى 146 جراما.سعر الهاتف Nokia C1 Plusسعر الهاتف Nokia C1 Plus يبلغ حوالي 85 دولارا ما يعادل 1330 جنيها مصريا للإصدار الوحيد الذي يضم 16 جيجا بايت مع 1 جيجا رام.