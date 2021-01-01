

طرح هاتف Oppo A55 الجديد في الخارج بدعم لشبكات الجيل الخامس ! طرح هاتف Oppo A55 الجديد في الخارج بدعم لشبكات الجيل الخامس !

قامت شركة اوبو في الخارج بشكل رسمي بطرح هاتف Oppo A55 الجديد، ويأتي الهاتف بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس وهو يُعتبر في الفئة الإقتصادية العُليا. وبالطبع تم طرح الهاتف في الصين كالمعتاد فأغلب هواتف الجيل الخامس الإقتصادية والمتوسطة يتم طرحها في الصين نظرًا لتواجد الشبكة هُناك.



مواصفات Oppo A55 5G :-

أبعاد 163.9×75.7×8.4 مم مع وزن 186 جرام

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا في نفس الوقت

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ودعم لسطوع يصل الى 480 شمعة ومعدل إستجابة للمس 120 هيرتز والسيلفي موجود في نوتش Water Drop في الأعلى



معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة. الـ4 الأقوى بتردد 2.2 جيجا هيرتز من نوع Cortex A76 ودقة تصنيع المعالج هي 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

نظام تشغيل اندرويد 11 بواجهة اوبو الأحدث ColorOS 11.1

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام

كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف لا يدعم مستشعر الـNFCبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأسود والأزرقأما عن سعر Oppo A55 5G فتم تسعيره في الصين للنسخة الوحيدة المتوفرة منه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام بما يُعادل 245 دولار او 200 يورو او حوالي 3850 جنية مصري.الهاتف يأتي ليُقدم خامات خارجية بلاستيك ليست الأفضل في هذه الفئة ويتفوق عليها Note 9S على سبيل المثال، أما عن الشاشة فهي ليست مُميزة تمامًا ولا تدعم معدل تحديث مرتفع وجودتها قليلة، وتتفوق عليها بفرق ضخم شاشة Poco X3 كما تتفوق عليها شاشة Oppo A53 من اوبو نفسها.أما بالنسبة للأداء فالمعالج المتواجد هنا هو نقطة التفوق في الهاتف حيث يُقدم المعالج أداء جيد يقارب جدا اداء معالج SD720G المتواجد في Realme 7 Pro كما أنه داعم لشبكات الجيل الخامس. أما بالنسبة للبطارية فهي كحجم مقبولة جدا ولكن لا تدعم الشحن السريع.بالنسبة للكاميرات فالهاتف يُقدم كاميرات ضعيفة جدًا كأرقام سواء الأمامية او الخلفية، والكاميرات الخلفية وظائفها محدودة جدًا وضعيفه جدًا، كما ان الهاتف لا يدعم سماعات ستيريو على سبيل المثال ولا يدعم الـNFC .. عامًة الهاتف إقتصادي متواضع ويُركز على تقديم شبكات الجيل الخامس بأداء قوي بفضل المعالج مع الـ6 جيجا رام.