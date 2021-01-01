

Samsung Galaxy Z Fold3 تسريبات تظهر تصميم الهاتف Samsung Galaxy Z Fold3 تسريبات تظهر تصميم الهاتف

Samsung Galaxy Z Fold3 لا يوجد شيئا رسميا عن تصميمة أو مواصفاته حتى الأن، ليس لدينا أي صور مباشرة أو صور رسمية لهاتف جالكسي Z فولد 3 القادم حتى الآن. ربما تكون هذه الصورة هي أفضل شيء يمكن أن نحصل عليه في الوقت الحالي، تم تصميم هذه الصورة من قبل Ben Geskin المعروف بتسريباته و تصميماته التي قد تكون اقرب للواقع، ويبدو أنه قد استند في تصميمه إلى معظم المعلومات المسربة التي لدينا بالفعل على سامسونج Z فولد 3 القادم.



نلاحظ من التصميم المسرب للهاتف أن مربع الكاميرات المميز وهو نفسه تصميم مربع كاميرات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra. يعد هذا في الواقع قد يكون اقرب للحقيقة، نظرًا لأن Samsung لديها سجل حافل في نقل التصميم العام عبر سلاسل أجهزتها.





أبرزها سلسلتي S و Note، لا يمكننا التأكد حقًا من أن وحدات الكاميرا نفسها أو موضعها سيكون متطابقًا في Z Fold3، نظرًا للتحديات وقيود المساحة لعامل التصميم، يمكننا على الأرجح أن نتوقع إنخفاضًا طفيفًا لإعداد الكاميرا الرئيسية على الكفر.

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عند الحديث عن التصميم، لقد رأينا تلميحات حول دعم قلم سامسونج S Pen في هاتف 3 Z Fold المنتظر. في حين أن معظمنا افترض بشكل طبيعي أن ذلك يستلزم وجود قلم ينزلق داخل جسم الهاتف، والآن بعد أن شكلت Samsung سابقة مع S21 Ultra وقلم S Pen المنفصل والذي يأتي مع كفر منفصل لدعم ميزة القلم والاختياري تمامًا، بدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا كان العملاق الكوري ستقوم بدعم هاتف جالكسي Z فولد 3 بقلم S-Pen.تزعم إحدى التسريبات الأحدث التي تخص هاتف زد فولد 3 أنه سوف تحتوي على شاشات أصغر من الجيل السابق Samsung Galaxy Z Fold 2 وهي كالتالي: يأتي مع شاشة بقياس 7.55 بوصة شاشة داخلية (أقل من 7.59 بوصة في الجيل السابق) و 6.21 بوصة شاشة خارجية (أقل من 6.23 بوصة في الجيل السابق).يُزعم أن هذه التضحية ستكون ضرورية على وجه التحديد لتناسب حجم قلم S Pen داخل جسم الهاتف. لكن، يظل هذا احتمالًا أيضًا.ميزة أخرى متوقعة في Z Fold3 في كاميرا تحت الشاشة. على الرغم من صعوبة تخمين ذلك، إلا أنه يبدو أيضًا أنه مدمج في تسريبات Ben Geskin المتوفرة لدينا.إذا صدقت دقة التسريبات، فيمكننا أن نتوقع رؤية جوال Galaxy Z Fold3 في يونيو من هذا العام 2021، ويُزعم أن سعره سيكون مماثل لسعر Galaxy Z Fold2 الحالي.