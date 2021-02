تحديثات نوكيا | Nokia 7.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 يناير 2021 تحديثات نوكيا | Nokia 7.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 يناير 2021

يتلقى كل من Nokia 7.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 تحديثات الأمان لنظام Android لشهر يناير 2021 ، التحديث الأمني ​​لجهاز Nokia 6.1 Plus يتم طرحه في الهند ويبلغ حجمه حوالي 21 ميجابايت. وعلى ما يبدو أن تحديثات الأربعة هواتف من نوكيا تجلب فقط تصحيحات الأمان، ولا تاتي مع أي ميزات أخرى. إذا لم تكن قد تلقيت إشعارًا بالتحديث على جهاز Nokia، فيمكنك البحث عن التحديث يدويًا في الإعدادات.



التحديث الخاص بـ Nokia 6.1 Plus يتم طرحه حاليًا في الهند فقط، ولكن من المحتمل أن يتم توسيعه ليشمل باقي دول العالم قريبًا. تم إطلاق هاتف نوكيا 6.1 بلس أغسطس 2018.



تحديثات نوكيا | نوكيا 7.1 و نوكيا 3.1 و نوكيا 3.2:

يبلغ حجم تصحيح أمان Android لشهر يناير 2021 لجهاز Nokia 7.1 حوالي 21.06 ميجابايت. يبلغ حجم تحديث تصحيح الأمان لـ Nokia 3.1 60.15 ميجابايت ولهاتف Nokia 3.2 بحجم 16.30 ميجابايت. في حين أنه ليس من الواضح أي منطقة محددة يتم طرح التحديثات الأمنية لهذه الهواتف الثلاثة، يشير التقرير إلى أنه قد يكون إطلاقًا عالميًا.

لقطات من التحديثات الواردة في التقارير تشير إلى أن تحديثات هواتف Nokia تحمل فقط تصحيح أمان Android لشهر يناير 2021، لم يتم ذكر أي ميزات أخرى. توصي Nokia المستخدمين باستخدام Wi-Fi لتنزيل التحديثات، إن أمكن.يشير تقرير حديث إلى أن ثلاثة هواتف جديدة من شركة نوكيا وهم: Nokia 1.4 و Nokia 6.3 و Nokia 7.3 يمكن إطلاقها في الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من هذا العام. يعد Nokia 1.4 جديدًا نسبيًا، ولكن كان من المتوقع إطلاق Nokia 6.3 و Nokia 7.3 في وقت سابق في الربع الثالث من عام 2020 في معرض التكنولوجيا الأوروبي IFA 2020.