يتلقى كل من Nokia 7.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 تحديثات الأمان لنظام Android لشهر يناير 2021 ، التحديث الأمني لجهاز Nokia 6.1 Plus يتم طرحه في الهند ويبلغ حجمه حوالي 21 ميجابايت. وعلى ما يبدو أن تحديثات الأربعة هواتف من نوكيا تجلب فقط تصحيحات الأمان، ولا تاتي مع أي ميزات أخرى. إذا لم تكن قد تلقيت إشعارًا بالتحديث على جهاز Nokia، فيمكنك البحث عن التحديث يدويًا في الإعدادات.
التحديث الخاص بـ Nokia 6.1 Plus يتم طرحه حاليًا في الهند فقط، ولكن من المحتمل أن يتم توسيعه ليشمل باقي دول العالم قريبًا. تم إطلاق هاتف نوكيا 6.1 بلس أغسطس 2018.
تحديثات نوكيا | نوكيا 7.1 و نوكيا 3.1 و نوكيا 3.2:
يبلغ حجم تصحيح أمان Android لشهر يناير 2021 لجهاز Nokia 7.1 حوالي 21.06 ميجابايت. يبلغ حجم تحديث تصحيح الأمان لـ Nokia 3.1 60.15 ميجابايت ولهاتف Nokia 3.2 بحجم 16.30 ميجابايت. في حين أنه ليس من الواضح أي منطقة محددة يتم طرح التحديثات الأمنية لهذه الهواتف الثلاثة، يشير التقرير إلى أنه قد يكون إطلاقًا عالميًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحديثات نوكيا | Nokia 7.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 يناير 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق