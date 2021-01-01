

سعر و مواصفات Samsung Galaxy M21 سعر و مواصفات Samsung Galaxy M21

Galaxy M21 هو هاتف ذكي آخر متوسط المدى من Samsung يعد بمثابة الأخ الأصغر للهاتف Galaxy M31 والأخ الأكبر للهاتف Galaxy M20، تم الإعلان عن الهاتف Samsung Galaxy M21 في شهر مارس من العام الماضي 2020 ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأها Galaxy M20 حيث يأتي مع مواصفات أفضل وسعر في متناول الجميع وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Galaxy M21 مع المميزات والعيوب حتى تكون على علم بكل شيء يخص الهاتف قبل شرائه إذا أردت.



مواصفات هاتف Galaxy M21

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف بشكل رسمي يوم 18 مارس 2020 وتم إطلاقه إلى الأسواق يوم 23 من نفس الشهر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي Galaxy M21 بأبعاد الارتفاع 159× العرض 75.5 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 188جراما.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.المعالج: يتم تشغيل الهاتف Samsung Galaxy M21 بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 9611 المصنوع بتكنولوجيا 10 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G72 MP3.نظام التشغيل: يعمل هذا الهاتف بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم One UI 2.5 (مؤهل للحصول على تحديث One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11).الذاكرة: يحتوي Galaxy M21 على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت قابلة للاتساع عبر منفذ microSD (من خلال فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى أن الهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: يأتي هذا الهاتف أيضا مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم خاصية HDR.البطارية: الهاتف Galaxy M21 يأتي مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 6000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا في الخلف كما أنه يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم أيضا أكثر من مستشعر آخر بما في ذلك التسارع والدوران والقرب والبوصلة.المميزات التي يأتي بها الهاتفبطارية كبيرة جدا تعمل لفترة كبيرة من الاستخدام.الوزن خفيف جدا مقارنة بالبطارية الضخمة.الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيدا في التصوير وتدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K.أداء المعالج جيد جدا في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة فيعتبر هو الأفضل في فئته السعرية.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتي اتصال مع كارت ميموري في وقت واحد.الشاشة تعمل بشكل جيد فهي من نوع Super AMOLED ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3.يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم مع دعم الراديو FM.يدعم أيضا مكبر الصوت ويضم منفذ USB من النوع الأحدث Type‑C.الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات في وضع Slow Motion مع دعمها لوضع Super Steady للحصول على أعلى تثبيت للفيديو ممكن الحصول عليه.عيوب الهاتفمعرض للتبصيم والخرابيش بسبب قدومه من البلاستيك اللامع.قوة الشحن السريع ليست جيدة وهذا يعني أن شحن البطارية التي يبلغ سعتها 6000 ملي أمبير سيستغرق وقتا طويلا.لا يدعم مستشعر ضوء حقيقيا ولكنه يعتمد على الكاميرا الأمامية لتحديد درجة سطوع الشاشة.سعر الهاتف Galaxy M21سعر الهاتف Samsung Galaxy M21 يبلغ حوالي 222 دولارا أمريكيا ما يعادل 3500 جنيه مصري للإصدار الوحيد الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.