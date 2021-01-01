صرح محمود طه، المتحدث الرسمي باسم شركة “ريلمي مصر” realme Egypt أن الشركة تسعى لتحقيق نقلة نوعية كبرى في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية، ومنتجات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في مصر، خلال عام 2021 سواء كان ذلك من حيث نوعية المنتجات وجودتها، أو من حيث الاقتراب بشكل أكبر من المستخدمين، لتلبية احتياجاتهم، مؤكدا بدء ريلمي realme في تنفيذ خطة متكاملة للوصول بشكل أسرع وأكثر تفاعلا مع جميع عملائها، خاصة بعد مرور عامين في السوق المصري وكسب ثقة 2 مليون مستخدم فقد نفذت ريلمي وعدها وافتتحت أول مركز بيع وخدمة ما بعد البيع لها في محافظة الإسكندرية.
وقال طه أن هذا المركز هو الأول من نوعه الذي تفتتحه realme العالمية في مصر منذ أن بدأت أعمالها فيها. لافتا إلى أن الشركة بالفعل يوجد لديها مركز صيانة معتمد في القاهرة وتخطط في هذه السنة لافتتاح سلسلة من مراكز البيع والصيانة في 8 محافظات كمرحلة أولى من توسعاتها المستهدفة خلال 2021، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت أيضا أول تطبيق الكتروني خاص بها على الهواتف الذكية لسهولة التواصل مع جميع المستخدمين والاستماع لطلاباتهم وهذا في إطار أهتمامنا الدائم للتواصل مع الشباب.
وكشف المتحدث الرسمي بإسم realme Egypt عن استهداف الشركة لرفع حصتها السوقية خلال عام 2021 لتكون بين أول ثلاث شركات للهواتف الذكية في السوق المصري. كما نأمل في زيادة مبيعاتنا بنسبة 30%، خلال نفس العام والاستمرار في تقديم منتجات ذات كفاءة وجودة عالية وتصميمات جذابة وبأسعار غير مسبوقة وأن تكون دائما الخيار الأول للشباب المصريين الباحثون عن هواتف ذكية.
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التعليقات على ريلمي تكشف عن ملامح خططها التوسعية للسوق المصري في 2021
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