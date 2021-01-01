

ريلمي تكشف عن ملامح خططها التوسعية للسوق المصري في 2021 ريلمي تكشف عن ملامح خططها التوسعية للسوق المصري في 2021

صرح محمود طه، المتحدث الرسمي باسم شركة “ريلمي مصر” realme Egypt أن الشركة تسعى لتحقيق نقلة نوعية كبرى في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية، ومنتجات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في مصر، خلال عام 2021 سواء كان ذلك من حيث نوعية المنتجات وجودتها، أو من حيث الاقتراب بشكل أكبر من المستخدمين، لتلبية احتياجاتهم، مؤكدا بدء ريلمي realme في تنفيذ خطة متكاملة للوصول بشكل أسرع وأكثر تفاعلا مع جميع عملائها، خاصة بعد مرور عامين في السوق المصري وكسب ثقة 2 مليون مستخدم فقد نفذت ريلمي وعدها وافتتحت أول مركز بيع وخدمة ما بعد البيع لها في محافظة الإسكندرية.



وقال طه أن هذا المركز هو الأول من نوعه الذي تفتتحه realme العالمية في مصر منذ أن بدأت أعمالها فيها. لافتا إلى أن الشركة بالفعل يوجد لديها مركز صيانة معتمد في القاهرة وتخطط في هذه السنة لافتتاح سلسلة من مراكز البيع والصيانة في 8 محافظات كمرحلة أولى من توسعاتها المستهدفة خلال 2021، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت أيضا أول تطبيق الكتروني خاص بها على الهواتف الذكية لسهولة التواصل مع جميع المستخدمين والاستماع لطلاباتهم وهذا في إطار أهتمامنا الدائم للتواصل مع الشباب.



وكشف المتحدث الرسمي بإسم realme Egypt عن استهداف الشركة لرفع حصتها السوقية خلال عام 2021 لتكون بين أول ثلاث شركات للهواتف الذكية في السوق المصري. كما نأمل في زيادة مبيعاتنا بنسبة 30%، خلال نفس العام والاستمرار في تقديم منتجات ذات كفاءة وجودة عالية وتصميمات جذابة وبأسعار غير مسبوقة وأن تكون دائما الخيار الأول للشباب المصريين الباحثون عن هواتف ذكية.

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وقال طه أن realme ستفاجئ السوق المصري، بمجموعة غير معتادة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ذات التقنيات المستقبلية، وذلك للحفاظ على ريادتها التكنولوجية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها عالميا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياءAIoT، مؤكدا التزام الشركة بجينات الابتكار لترسيخ شعار “”Dare to Leap، وتعزيز مفهومها من حيث الأداء والتصميم والجودة والخدمة، لتكون دائما الخيار الأول للشباب.