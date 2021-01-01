

تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة!

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف جديد ستطرحه شركة Meizu بميزات فريدة ومتطورة.



وتبعا للتسريبات فإن هاتف Meizu 18 الجديد سيتميز بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة، أي أن الشاشة لن تحوي أي ثقب أو نتوء للكاميرا، وستمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وستتمتع بمواصفات خاصة تسمح للعدسة بالتقاط الصور والفيديوهات من خلالها.



ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالجات Snаpdragon 888 الحديثة من كوالكوم، والتي تعمل مع شرائح موديم خاصة قادرة على الاتصال بشبكات 5G.

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كما من المفترض أن يحصل على نظام تشغيل Android 11، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وأن يجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.ولم تعلن Meizu عن الموعد الرسمي لإطلاق هذا الهاتف بعد، لكن من المتوقع أن يظهر في الأسواق قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.