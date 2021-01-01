تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة!

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف جديد ستطرحه شركة Meizu بميزات فريدة ومتطورة.
وتبعا للتسريبات فإن هاتف Meizu 18 الجديد سيتميز بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة، أي أن الشاشة لن تحوي أي ثقب أو نتوء للكاميرا، وستمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وستتمتع بمواصفات خاصة تسمح للعدسة بالتقاط الصور والفيديوهات من خلالها.
ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالجات Snаpdragon 888 الحديثة من كوالكوم، والتي تعمل مع شرائح موديم خاصة قادرة على الاتصال بشبكات 5G.
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