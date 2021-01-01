أكدت شركة سامسونج Samsung تطويرها شاشات قابلة للف والانزلاق، وهي نفس الشاشات التي كشفت عنها إل جي LG خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021.
وسجلت سامسونج مؤخرا براءة اختراع لأنواع جديدة من شاشات عرض الهواتف الذكية، ومن ضمنها الشاشات القابلة للف والانزلاق، حيث تنوي سامسونج تدعيم مركزها الرائد في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال العام الجاري.
وتتبنى سامسونج أحدث تقنيات صناعة شاشات أوليد OLED في الأسواق، مثل معدل التحديث المتغير وتوفير الطاقة، وهي الشاشات التي أصبحت سائدة في أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والسيارات، بالإضافة إلى الهواتف الذكية الرائدة، مثل سلسلة هواتف أيفون 12، التي أطلقتها أبل مؤخرا.
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التعليقات على سامسونج تطور شاشات قابلة للف والانزلاق.. متى نراها في الأسواق؟
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