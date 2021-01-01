

سامسونج تطور شاشات قابلة للف والانزلاق.. متى نراها في الأسواق؟ سامسونج تطور شاشات قابلة للف والانزلاق.. متى نراها في الأسواق؟

أكدت شركة سامسونج Samsung تطويرها شاشات قابلة للف والانزلاق، وهي نفس الشاشات التي كشفت عنها إل جي LG خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021.



وسجلت سامسونج مؤخرا براءة اختراع لأنواع جديدة من شاشات عرض الهواتف الذكية، ومن ضمنها الشاشات القابلة للف والانزلاق، حيث تنوي سامسونج تدعيم مركزها الرائد في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال العام الجاري.



وتتبنى سامسونج أحدث تقنيات صناعة شاشات أوليد OLED في الأسواق، مثل معدل التحديث المتغير وتوفير الطاقة، وهي الشاشات التي أصبحت سائدة في أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والسيارات، بالإضافة إلى الهواتف الذكية الرائدة، مثل سلسلة هواتف أيفون 12، التي أطلقتها أبل مؤخرا.

وقال تشوي كوون يونج، نائب رئيس شركة شاشات سامسونج Samsung Display، أن شاشات سامسونج الأولى القابلة للف والانزلاق ستتاح في الأسواق خلال العام الجاري، وذلك عبر هواتفها الذكية الجديدة.يذكر أن شركة شاشات سامسونج Samsung Display حققت أعلى أرباح ربع سنوية لها، خلال الربع الأخير من 2020، بفضل ارتفاع الطلب على شاشات أوليد OLED من شركات الهواتف الذكية، وكذلك من بيع الشاشات الكبيرة الحجم المستخدمة في أجهزة التلفزيون.







