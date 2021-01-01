مواصفات وأسعار هاتف Sony Xperia Pro

في الأيام القليلة الماضية وبالتحديد يوم 27 يناير 2021 قامت شركة سوني بإطلاق أحد هواتفها الرائدة Sony Xperia Pro بمواصفات عالية جدا حيث يضم 512 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية ومعالج Snapdragon 865 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى شاشة عالية دقة ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Sony Xperia Pro.
مواصفات هاتف Xperia Pro
تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة OLED حجمها 6.5 بوصة بدقة 3840×1644 ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6، ويتم تشغيل الهاتف Sony Xperia Pro بمعالج من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا (7 nm+) ويعمل بنظام Android 10 كما أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة SIM الثانية).
يحتوي الهاتف Xperia Pro على 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا الثانية هي كاميرا telephoto وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا TOF 3D ومسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.
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