

مواصفات وأسعار هاتف Sony Xperia Pro مواصفات وأسعار هاتف Sony Xperia Pro

في الأيام القليلة الماضية وبالتحديد يوم 27 يناير 2021 قامت شركة سوني بإطلاق أحد هواتفها الرائدة Sony Xperia Pro بمواصفات عالية جدا حيث يضم 512 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية ومعالج Snapdragon 865 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى شاشة عالية دقة ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Sony Xperia Pro.



مواصفات هاتف Xperia Pro

تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة OLED حجمها 6.5 بوصة بدقة 3840×1644 ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6، ويتم تشغيل الهاتف Sony Xperia Pro بمعالج من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا (7 nm+) ويعمل بنظام Android 10 كما أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة SIM الثانية).



يحتوي الهاتف Xperia Pro على 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا الثانية هي كاميرا telephoto وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا TOF 3D ومسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.

قد يعجبك أيضا... loading...

هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 21 واط، وتتمثل المميزات الإضافية في دعم خاصية مقاومة الماء والغبار IP65 / IP68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والكاميرات من نوع Zeiss optics كما أن الهاتف Sony Xperia Pro يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت (صوت stereo).سعر الهاتف Sony Xperia Proسعر الهاتف Sony Xperia Pro يبلغ حوالي 2500 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 12 جيجا رام مع 512 جيجا