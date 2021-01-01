

سعر ومواصفات vivo Y73s سعر ومواصفات vivo Y73s

في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020 قدمت لنا شركة vivo هاتفا ذكيا رائعا من عائلة الأجهزة ذات القيمة المتوسطة للشركة يعرف باسم vivo Y73s ويأتي مع مواصفات جيدة وسعر قد يكون مناسبا نوعا ما حيث يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع شاشة بشكل النوتش بدقة عالية الجودة وغيرها، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف vivo Y73s.



المواصفات الرئيسية للهاتف vivo Y73s

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 12 أكتوبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 16 من نفس الشهر.



الشبكة: الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 161 × العرض 74 وبسمك 7.8 ملم، وبوزن خفيف جدا لا يتخطى الـ172 جراما.الشاشة: يأتي vivo Y73s مع شاشة بشكل النوتش من نوع AMOLED حجمها 6.44 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل مع دعم HDR10.المعالج: معالج هذا الهاتف ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 720 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC3.نظام التشغيل: الهاتف vivo Y73s يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch 10.5 (ضمن خطط الشركة للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والذاكرة غير قابلة للاتساع.الكاميرا الخلفية: يحتوي هاتف vivo Y73s على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم التثبيت الإلكتروني للصور (EIS) ودعم لـ panorama وHDR ويضم فلاش LED.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: vivo Y73s يأتي مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4100 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الهاتف vivo Y73sأداء جيد للكاميرات الخلفية مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.دقة الشاشة جيدة مما يجعلها تعمل بشكل جيد حتى تحت ضوء الشمس.المعالج قوي جدا في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة.يأتي مع ذاكرة عشوائية كبيرة توفر مرونة وسرعة أكبر في التنقل بين التطبيقات والمهام اليومية المختلفة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.يدعم التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.البطارية تصمد لفترة طويلة من الاستخدام.عيوب الجواللا يدعم زيادة المساحة التخزينية.لا يدعم لمبة الإشعارات ولكن يمكن تعويض ذلك بفضل خاصية Always on display.سعة البطارية ليست الأقوى في هذه الفئة السعرية ولكنها ما زالت تقدم أداء جيدا.الكاميرا الأمامية ليست جيدة في التصوير الليلي.لا يدعم الراديو FM ولا يدعم خاصية NFC.السعر قد يكون غاليا نسبيا.سعر الهاتف vivo Y73sالهاتف vivo Y73s يباع بسعر 340 دولارا أمريكيا ما يعادل 5340 جنيها مصريا للإصدار الكبير الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.