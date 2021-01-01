

Xiaomi Mi A3 يحصل على التحديث الثاني لنظام Android 11 في اقل من أسبوع Xiaomi Mi A3 يحصل على التحديث الثاني لنظام Android 11 في اقل من أسبوع

بدأ مستخدمو شاومي Mi A3 في تلقي التحديث الثاني لنظام الـ Android 11 الجديد بعد أيام قليلة من الإصدار الأول الذي قلنا عنها سابقا انه يتسبب في مشكلات عديدة بالهاتف. جاء التحديث السابق بنظام Android 11 إلى هاتف شاومي مي A3 .



لكن! مع مشكلة تسببت في توقف الأجهزة المحدثة عن العمل وأصبحت بلا قيمة.



حيث تم الاعتراف بالمشكلة من قبل Xiaomi وتوقف طرح التحديث الذي بدأ الأسبوع الماضي لمستخدمي Mi A3 في الأسواق العالمية.

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لكن يبدو أن شاومي قامت بتحسين آخر تحديث لنظام Android 11 لجهاز Mi A3 والذي تغلب على المشكلة السابقة أثناء تحديث الأجهزة إلى أحدث نظام تشغيل.أكدت شركة Xiaomi أنها أصدرت تحديث Android 11 الجديد لهاتف Mi A3 مع إصدار البرنامج 12.0.3.0.حيث بدأ طرح التحديث في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.حيث تم الإبلاغ عن مشكلات عديدة في التحديث في البداية من قبل بعض المستخدمين على Twitter.ذكر المستخدمون أن التحديث بحجم 1.40 جيجابايت ويتضمن تصحيح أمان Android لشهر ديسمبر 2020.من المتوقع أيضًا أن يتضمن التحديث ميزات Android 11 الأساسية.وصل التحديث الجديد لـ شاومي مي A3 بعد أيام قليلة من توقف Xiaomi لإصدار Android 11 الأصلي الذي تسبب في توقف الأجهزة تمامًا عند تثبيت التحديث.كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن إصلاحات مجانية للمستخدمين المتأثرين بغض النظر عن حالة ضمان أجهزتهم.على الرغم من أن التحديث الجديد لا يبدو أنه يسبب أي مشكلات، لكن قد أبلغ بعض المستخدمين عن بطء وقت الشحن بعد تثبيت إصدار الاندرويد الجديد.حيث ذكر عدد قليل من المستخدمين أيضًا أن التحديث لا يتضمن دعم اتصال Wi-Fi.