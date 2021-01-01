

تحديث هواتف سامسونج Galaxy S10 و Note 20 و S20 FE لشهر يناير 2021 تحديث هواتف سامسونج Galaxy S10 و Note 20 و S20 FE لشهر يناير 2021

تم إصدار تصحيح الأمان لشهر يناير 2021 لعدد من هواتف Samsung هذا الأسبوع. حيث أن التحديثات بدأت مع سامسونج جالكسي S9 و سامسونج S20، أما الآن فتحصل الهواتف التالية على تحديث هواتف سامسونج لتحسين عوامل الأمان لشهر يناير، 2021 وهم: سامسونج S10، سامسونج نوت 20، سامسونج S20 FE.



كما يجري حاليا تحديث سامسونج جالكسي نوت 10 لايت مع أحدث تصحيحات الأمان.



ولكن قد يتسأل العديد من المستخدمين، لماذا لم يتم تحديث هواتف سامسونج جالكسي S10 و جالكسي Note 10 Lite إلى Android 11 الإصدار الثابت الجديد.

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على الرغم من أننا نتوقع أن يتغير ذلك قريبًا بالنظر إلى Note 10 و +Note 10 وتلقى S10 Lite نظام Android تحديث One UI 3.0 المبني على اندرويد 11 في بعض الأسواق.بالنسبة لمالكي موبايلات سامسونج Note 20 و Note 20 Ultra و S20 FE، يجب أن يكون هذا هو التحديث الثاني استنادًا إلى Android 11 في بعض الأسواق والأول في دول أخرى.لا ينبغي أن يتوقع أولئك الذين سوف يلقون التحديث رؤية أي إصلاحات للأخطاء أو تحسينات عامة، حيث يأتي تحديث يناير مصحوبًا بالتحسينات الأمنية فقط.الأمر نفسه ينطبق على البرامج الثابتة الجديدة التي يتم طرحها لسلسلة جالكسي S10 و جالكسي Note 10 Lite.إذا كنت تمتلك أيًا من هذه الهواتف، فيمكنك التحقق مما إذا كان تحديث يناير متاحًا عن طريق فتح تطبيق إعدادات الهاتف > والانتقال إلى تحديث البرنامج > وتحديد تنزيل وتثبيت.لن تكون التحديثات الجديدة متاحة على الفور في جميع البلدان ولكنها ستتوسع تدريجياً خلال الأيام المقبلة.