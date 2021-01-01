الشواحن اللاسلكية اليوم تحتاج وضع الجهاز على تماس مع قطعة الشحن، كانت هناك تجارب في المختبرات لتقديم شحن لاسلكي حقيقي، لكن شركة شاومي اليوم لديها شاحن Mi Air الذي يقدم ذلك عبر منتج فعلي يمكن شراءه قريباً.
بداية Mi Air ليس شاحن صغير تضعه بجانبك على الطاولة، إنه بحجم كبير لذا سيشغل حيزاً من الغرفة ويشحن هواتف المستخدمين المتواجدين فيها وباقي أجهزتهم بشكل متزامن وباستطاعة 5 واط.
يتألف الشاحن من 144 هوائي يستخدم تقنية الأمواج الميليمترية ويمكنه التعرف على موقع الهاتف الدقيق في الغرفة ويرسل له الشحنات الكهربائية حتى وإن تحرك من مكانه، طالما هو في المدى المدعوم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاومي تكشف عن شاحن لاسلكي يعمل عن بعد أمتار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق