موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

مع عودتها القوية لسوق الهواتف الذكية هذا العام، قررت شركة موتورولا الكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف لاسلكيا عن بعد.
وبالرغم من أن ميزة الشحن اللاسلكي وجدت في الهواتف الذكية منذ بضع سنوات، كان المستخدم مضطرا لإبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن ليزوده بالطاقة، إلا أن موتورولا قررت تطوير هذه الميزة ليصبح المستخدم قادرا على شحن هاتفه عن بعد، ما يسهل إمكانية استعمال الجهاز أثناء الشحن.
وتبعا للمعلومات التي نشرتها موتورولا فإن شواحنها اللاسلكية الجديدة Motorola One Hyper قادرة على إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم، والأبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى 7 في وقت واحد.
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