موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

صورة الخبر: موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد
موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

مع عودتها القوية لسوق الهواتف الذكية هذا العام، قررت شركة موتورولا الكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف لاسلكيا عن بعد.

وبالرغم من أن ميزة الشحن اللاسلكي وجدت في الهواتف الذكية منذ بضع سنوات، كان المستخدم مضطرا لإبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن ليزوده بالطاقة، إلا أن موتورولا قررت تطوير هذه الميزة ليصبح المستخدم قادرا على شحن هاتفه عن بعد، ما يسهل إمكانية استعمال الجهاز أثناء الشحن.

وتبعا للمعلومات التي نشرتها موتورولا فإن شواحنها اللاسلكية الجديدة Motorola One Hyper قادرة على إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم، والأبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى 7 في وقت واحد.

ويأتي إعلان موتورولا عن هذه التقنية تزامنا مع إعلان xiaomi عن جهاز جديد أيضا، وصفته بأنه قادر على شحن مختلف أنواع الأجهزة الذكية لاسلكيا ومن مسافات بعيدة.

ويرى الخبراء أن ظهور مثل هذه التقنيات قد يساعد في السنوات القريبة القادمة على إطلاق جيل جديد من الشواحن اللاسلكية التي قد تكون متعددة الاستخدامات وتغني الناس عن شراء شاحن منفصل لكل جهاز إلكتروني.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63766

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager