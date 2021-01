مراجعة Galaxy S21 Ultra من سامسونج – الوحش الأسود الغامض ! مراجعة Galaxy S21 Ultra من سامسونج – الوحش الأسود الغامض !

النهارده مراجعة Galaxy S21 Ultra الجديد من سامسونج .. الوحش الأسود الغامض، الموبايل المُلفت للنظر .. سامسونج شايفة ان شركات الموبايلات الأندرويد لسه مش قادرة تنافسها في الموبايلات الرائدة .. وبالتالي مش شايفه غير منافس واحد فقط وهو ابل .. وده دفع سامسونج لإنها تطور في تجربة الإستخدام أكتر في S21 Ultra.



لأن هي شايفة إنها وصلت لأرقام مواصفات قوية جدًا .. فا هل فعلًا سامسونج قدرت توصل لـ تجربة إستخدام مثالية في S21 Ultra ؟ هل تطوير سامسونج للمعالج الـExynos 2100 بتاعها واللي بينزل هنا في مصر قادر على أنه يديلك تجربة إستخدام مثالية ؟ هنجاوب على السؤال ده في المراجعة النهارده.



التصميم :-

مفيش شك ان تصميم S21 Ultra ثوري من نوعه .. واللون الـFantom Black او الأسود المطفي هو الأكثر تَميُزًا وهو اللي سامسونج مركزه عليه .. الخامات زجاجية والفريم ألومنيوم والموبايل محمي بـGorilla Glass Victus.

نافذة الكاميرات بارزة بشكل كبير عن ظهر الموبايل وواخدة مساحة كبيرة علشان تحدد هوية الموبايل .. تقريبًا مساحتها نص الثلث العُلوي من ظهر الموبايل .. فيها خطوط تصميم مُنحنية فريدة من نوعها مكملة جمال الموبايل .. واصلة لحد فريم الموبايل المنحني ولافه عليه .. متينة وخامتها من الألمنيوم .. وحتى عدسات الكاميرات محمية بـGorilla Glass 3.الموبايل حرفيًا كله Curves علشان الموبايل يستقر في إيدك مستريح .. الحاجة اللي كانت مضايقه الكل في iPhone 12 Pro Max .. لكن الفريم المسطح مش موجود هنا .. ده غير كمان إن الموبايل ده العرض بتاعه أقل من ايفون 12 برو ماكس وبالتالي أكيد هتاخد مسكة في الإيد احسن.ولكن الموبايل تخين شوية 8.9 ملم وزنه تقيل 227 جرام .. وزنه تقريبًا نفس وزن ايفون 12 برو ماكس ولكن توزيع الوزن مش مُتماثل خالص في S21 Ultra .. الموبايل اتقل من فوق بشكل ملحوظ .. ومُجملا تصميم الموبايل ممكن متتقبلوش لأول مرة .. يعني هتلاقيني مكنتش متحمس ليه أوي في فيديو الإنطباعات الأولية عن سلسلة Galaxy S21.second designولكن لما الموبايل قعد معايا شوية في الإستخدام .. حسيت إنه فعلًا مُميز وجديد .. وتقدر تميزه عن أي موبايل سامسونج قديم بكل سهولة .. النقطة اللي ابل معملتهاش .. والـiPhone 12 شبه iPhone 11 .. ودي نقطة بتفرق مع ناس كتير .. انا مش بفرض عليك رأيي .. لإن هي في الاول وفي الاخر اذواق.ومن الأخر ومن ناحية تجربة الإستخدام اللي بحاول انقلها ليكم .. فـ سامسونج عملتلك تصميم مُميز وهوية خاصه بالموبايل ده .. مع Curves علشان المسكة في الإيد تبقى مقبولة .. ولكن نقطة الوزن وتوزيعه معرفتش تظبطها اوي .. والموبايل أكيد مقاوم للماء بشهادة IP68 كالعادة.الشاشة :-شاشة S21 Ultra عملاقة بحجم 6.8 بوصة فيها إنحناء بسيط من الأطراف مع ثقب متوسط الحجم للسيلفي والشاشة من نوع Dinamic AMOLED الجيل التاني بدقة QHD+ مع تردد بيوصل لـ120 هيرتز مع سطوع بيوصل لـ1500 شمعة.شاشة خرافية .. ولا كلمة ممكن تتقال في حقها .. وكمان الشاشة بـContrast من 3 مليون الى 1 .. فـ أنت بتاخد هنا تجربة شاشة بدرجات ألوان خرافية وفي نفس الوقت مشبعة وفي نفس الوقت سطوع عالي جدًا وفي نفس الوقت فخمة وفيها كرفات بقت بسيطة جدًا جدًا صعب إنها تضايقك في الإستخدام.كلنا عارفين إن سامسونج اصلًا مُميزة جدًا في الشاشات .. مكنش ناقصها غير نقطة واحدة وهي .. إن التردد العالي يشتغل مع الدقة العالية .. والموبايل ده بيقدر يعمل كده .. وبكدا سامسونج تبقى وصلت للـExtra أو أعلى Level في الشاشات .. واكيد طبعا الشاشة عليها حماية Gorilla Glass Victus وعليها سكرينة.فـ حقيقي كـ تجربة مستخدم .. الشاشة هنا مثالية بس لازم تكون انت من هواة الشاشات الكبيرة لإن الشاشة عملاقة جدًا.النسخة المصرية من سلسلة Galaxy S21 جاية بمعالج اكسنوس 2100 تكنولوجيا 5 نانو الداعم لشبكات الجيل الخامس .. والموبايل جاي بنسخة واحدة 256 جيجا من نوع UFS3.1 و12 جيجا رام من نوع LPDDR5 .. ومفيش دعم لتركيب كارت ميموري .. أنا شايف إن موضوع الكارت كان ميزة عند سامسونج ضد أبل.المهم سامسونج بتقول إنها حلت كل مشاكلها اللي كانت موجودة في الأجيال القديمة من معالجتها في الـ اكسينوس 2100 وهما كانوا 3 مشاكل .. السخونية والتقطيعات أو الـDrop Frames .. واستهلاك البطارية العالي.من تجربتي شايف إن المعالج ده مُقارنتًا بالقديم فا هو أحسن بشكل ملحوظ في السخونية .. الموبايل ده بيسخن أقل بفرق ملحوظ من Galaxy Note 20 Ultra وقت تجربتي ليه .. ولكن ده مش معناه ان S21 Ultra مش بيسخن .. لا هو بيسخن طبعًا بس بشكل معقول وسخونيته أقل من SD888 الي جربته في Mi 11 .. معرفش مشكلته كانت المعالج ولا شاومي.تاني حاجة الـDrop Frames .. هي قلت شوية والموبايل فعلًا تحسه بقى أنعم في الإستخدام الخفيف والمتوسط .. ولكن لما تضغط عليه ممكن تبدأ شوية نتشات خفيفة تظهر .. وقت تجربتي للـSD888 في شاومي Mi 11 كان أنعم من كده .. فا مازال الـ اكسينوس 2100 مقدرش يتفوق او حتى يكافيء الـSD888 في نقطة السلاسة والنعومة مع الإستخدام العنيف.الكلام ده أنت ممكن متلاحظوش لو استخدامك مش عنيف .. او لو جاي من أي معالج قديم من سامسونج هتحس S21 Ultra انعم ده طبيعي .. بس انا بدوري بجرب وبقارن .. وأنا من رأيي، لا لسه مشكلة الـDrop Frames متحلتش ولسه بيحصل إختناق أحيانًا في أداء المعالج مع الضغط الشديد عليه.وتفسيري المتواضع للـDrop Frames اللي بيعملها المعالج ده إنه أول ما بيحس إنه هيعدي درجة حرارة معينة .. السوفت وير اوتوماتيك بيقلل ترددات المعالج علشان درجة الحرارة متعلاش أكتر .. وده بالتبعية إتترجم للنقطة اللي قلتهالك من شوية وهي ان السخونية بقت أقل .. ومُجملًا لو بتقارن مع سلسلة ايفون 12 .. فـ لسه معالج ابل أقوى.وبالنسبة للأداء الرسومي فا لعبة ببجي بتشتغل على Ultra HDR ومفيش اعدادات جرافيك أعلى من كده حاليًا .. كول اوف ديوتي بتشتغل على Very High وفريمات Max والتجربة محترمة جدًا في الألعاب ومفيش Drop Frames بتحصل كتير.عوامل الأمان وعناصر اخرى :-البصمة الـUltra Sonic المُدمجة بالشاشة حجمها كبر شوية وبقت سريعة .. نقدر نقول هنا إن دي بصمة سريعة جدًا من سامسونج .. والـFace Unlock كويس جدًا مفهوش مشاكل.الموبايل جاي بـAndroid 11 وواجهة سامسونج One UI 3.1 اللي بقت أشيك شوية .. ستارة الإشعارات بقت أشيك شوية وتحسسك إنك ماسك موبايل راقي بعيدًا عن الشركات الصينية واللعب الغريب اللي بيحصل في الأندرويد .. فا دي أفضل واجهة اندرويد ممكن تجربها ولكن لازم التجربة تكون على موبايل رائد من سامسونج مش موبايل متوسط.صوت الموبايل Stereo وعالي جدًا وتجسيم مُمتاز جدًا .. ولا غلطة بصراحة.نيجي لنقطة مهمة وهي قوة شبكات الـWiFi .. مُقارنتًا بالايفون في سلسلة الـ12 فالأتنين نفس القوة تقريبًا دلوقتي .. ولكن مازال Mi 11 من شاومي اقوى منهم هما الأتنين .. وشبكات الإتصال معقولة جدًا ومش هتضايقك في الموبايل ده.والـS21 Ultra هو أول موبايل من سامسونج من عيلة الـS بيجي داعم للقلم الـsPen الشهير بتاع سلسلة النوت .. مجربتهوش للأسف لأن الجراب اللي معاه مكانش لسه نزل.البطارية :-بطارية المفروض عملاقة 5000 مللي أمبير .. وقت تجربتي للموبايل فأنا مشغل الـResolution الأعلى والتردد الأعلى اللي المفروض مُتغير .. بينزل لـ11 هيرتز وبيطلع لـ120 هيرتز على حسب المحتوى اللي بتتفرج عليه .. والبطارية في احسن احوالها ادتني 5 ساعات شاشة مفتوحة .. ومع الضغط والإستهلاك الشديد ادتني 3 ساعات شاشة مفتوحة.مُقارنتا بالـNote 20 Ultra نسخة اكسينوس .. فا هنا S21 Ultra أقوى بفرق ساعة زيادة Screen ON .. تطور بسيط بس مش Wow .. مع مراعاة ان اصلا حجم البطارية هنا اكبر من نوت 20 الترا .. ونسخة كوالكوم من الموبايل افضل بكتير في إستهلاك البطارية كالعادة .. للأسف مجربتهاش.ولكن لم يتم تطوير سرعات الشحن .. بيدعم شحن سلكي 25 واط مش بيجي مع الموبايل .. وشحن Wireless بقوة 15 واط مش بييجي مع الموبايل برده .. وأنا معرفش سامسونج هتطور سرعات الشحن امتى ؟الكاميرات :-كلكم عارفين ارقام الكاميرات خلاص .. اساسية 108 ميجا بيكسل .. Wide Angle بدقة 12 ميجا بيكسل وبتشتغل ماكرو برده .. وعندك عدستين زوم 10 ميجا بيكسل واحده منهم 3X والتانية X10 حقيقي وبتوصل لـ100X عن طريق السوفت وير .. وطبعًا في Laser Autofocus .. والسيلفي 40 ميجا بيكسل.أداء الكاميرات حلو جدًا كعادة سامسونج في التصوير النهاري بالعدسة الرئيسية .. ولكن مش حاسس بتطوير مقارنتًا بالـNote 20 Ultra .. أداء البورتريه ضعيف نسبيًا لإن الموبايل مش بيستخدم غير العدسة الرئيسية بس .. العدسات التانية بتاعت الـZoom مش هتقدر تصور بيها بورتريه والموبايل Automatic بيعمل زوم بالعدسة الرئيسية علشان تصور بورتريه 3X .. مش عارف الحقيقة ايه الفكرة في كده.كالعادة بتاخد ألوان مُمتازة من سامسونج مشبعة عينك تحب تشوفها والزاوية العريضه واسعة جدًا واكيد تفاصيلها اقل من الاساسية شوية .. ولكن المُبهر اداء الزوم .. عندك زوم حقيقي 3X بعدسة .. بيطلعلك تفاصيل محترمة جدًا .. وعدسة تانية بزوم حقيقي 10X برده من غير ما تخسر اي تفاصيل.والمبهر اكتر ان العدسة بتوصل لـ100X زوم Digital نتايجه حلوة جدًا وفعلًا فارقه عن الجيل القديم .. وكمان الـZoom Lock بيساعدك في انك تاخد الصورة من غير إهتزاز كبير .. طبعا في اهتزاز بس مش زي الجيل ال فات .. والتصوير في إضاءة داخلية معجبنيش تمامًا .. لسه التفاصيل بتتمسح بطريقة مش طبيعية.علشان تصور في إضاءة داخلية شغل الـNight Mode وصور .. هتتفاجىء الصور تفاصيلها بتزيد ازاي .. بس على حساب Sharpening زيادة شوية في الصورة .. الـNight Mode بقى ممتاز لاقصى درجة .. ده احسن نايت مود جربته من سامسونج لحد دلوقتي وممكن يتفوق على ابل كمان.وكمان العدسات الـZoom تقدر تصور بيها Night وبتاخد تفاصيل محترمة جدًا على عكس العدسات الزوم القديمة اللي مكنتش بتاخد منها تفاصيل بليل.الكاميرا السيلفي تفاصيلها كتير جدًا .. بس العزل بتاعها بعافية شوية .. او شويتين تلاته .. كررت التجربة اكتر من مرة وكل مرة بلاقي البورترية مش مظبوط .. معرفش الـPortraits مالها في الموبايل ده مش ظابطه ليه ولا خلفية ولا امامية.ولكن برده الـNight Mode في السيلفي اداءه قوي بدرجة بشعة .. عمومًا النايت مود في الموبايل ده سواء كاميرا خلفية او امامية قوي جدا جدا.بالنسبة بقى لتصوير الفيديوهات فالموبايل ده بيقدر يصور فيديوهات 8K على 24 فريم .. مش أول مرة نشوفها، بيصور 4K مع 60 فريم او 30 فريم .. وبيصور 1080p برده مع 60 فريم او 30 فريم .. وتقدر تبدل بين العدسة الـ1X والعدسة الـ3X والعدسة الأساسية والعدسة الـUltra Wide في نفس الوقت وانت بتصور الفيديو.وأخرك في الـZoom في الفيديوهات بتوصل لـ20X لكن الثبات بيقل جامد .. وبرده إستقبال الصوت من الميكروفون بيتغير حسب الـZoom اللي انت عامله .. وكمان في وضع الـDirector’s View او عدسة المُخرج يعني .. وضح بيصورلك او بيشغل لك الـ3 عدسات في الشاشة في نفس الوقت علشان تختار العدسة على حسب المشهد اللي انت عايز تصوره.يعني بيظهر عندك العدسة السيلفي والعدسة الـUltra Wide والأساسية وعدسات الزوم .. هتشوف قدامك كل واحده منهم بتعرض ايه وانت تختار المشهد اللي انت محتاجه .. شوف فيديو المراجعة علشان تفهم أكتر.سعر Galaxy S21 Ultra :-نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 22700 جنية مصريبيدعم تشغيل شريحتين إتصال .. لكن للأسف مش بيدعم تركيب كارت ميموري.الرأي النهائي :-التطور من Note 20 Ultra لـS21 Ultra :-تجربة إستخدام مستقرة أكترمعالج أفضل من ناحية السخونية والتقطيعات الأقلكاميرات Zoom أفضلالـNight Mode بقى أفضل كتيرشاشة أفضل QHD+ مع 120 هيرتز في نفس الوقتالـS21 Ultra يعتبر أحسن موبايل أندرويد دلوقتي من حيث الكاميرات .. صور وفيديو .. الـZoom قوي جدًا فيما عدا البورتريه .. يقدر ينافس ويسد بقوة مع iPhone 12 Pro Max .. الايفون هيتفوق عليه في بعض السيناريوهات والبعض الأخر لأ .. ده غير التصميم المُتميز جدًا والشاشة اللي مفيهاش غلطة.لكن ينقص S21 Ultra إختناق المعالج اللي بيحصل أحيانًا وإستهلاك البطارية اللي لسه مش الأفضل .. وسرعات الشحن المُتواضعه .. وأكيد طبعًا غياب الشاحن من علبة الموبايل شيء سخيف .. حتى لو ابل شالته فالتقليد الأعمى رخم، خاصة أن الموبايل نزل في مصر غالي مش رخيص.