

OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 المواصفات قبل الإطلاق في مارس 2021! OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 المواصفات قبل الإطلاق في مارس 2021!

مواصفات OnePlus 9 و ون بلس 9 برو:



تم تسريب اهم المواصفات الرئيسية لـ OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 من خلال الإنترنت.



وقد تم تسريب أن هاتف OnePlus 9 Pro قد يحتوى على شاشة بدقة وضوح +Quad HD مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

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أما هاتف ون بلس 9 النسخة العادية من الممكن أن يحتوي على شاشة بقياس 6.55 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا.وفقًا لما ذكره أحد المسربين.حيث يمكن لـ OnePlus إطلاق سلسلة OnePlus 9 المنتظرة في شهر مارس القادم.من المتوقع أن يتم دعم كل من الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بالعالمة التجارية ون بلس بواسطة معالج Snapdragon 888 الرائد الجديد.والذي رأيناه بالفعل مع هواتف سامسونج S21 و اوبو فايند X3 برو القادم.يمكن أن يحتوي كل من ون بلس 9 Pro و ون بلس 9 على ثقب واحد 3.8 مم في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة والذي يحتوى على الكاميرا الأمامية للهاتف.من المتوقع أن يتميز ون بلس 9 برو بشاشة منحنية من الأجناب.بينما من المحتمل أن يحتوي ون بلس 9 على شاشة مسطحة.تميل هواتف ون بلس إلى أن تكون خفيفة الوزن نسبيًا وتزن أقل من 200 جرام.في حين لم يتم تأكيد سعة البطارية أو مدى سرعة الشحن وغيرها.يشير التلميح إلى أن ون بلس 9 برو و ون بلس 9 يمكن أن يأتي كل منهما 4500 مللي أمبير.ون بلس 9 Pro من المتوقع أن يأتي مع سرعة شحن 45W كدعم للشحن اللاسلكي.في حين أن الإصدار الأصغر (ون بلس 9) يمكن أن يدعم سرعة 30W للشحن اللاسلكي.ويُقال إن كلا الطرازين يدعمان الشحن اللاسلكي العكسي، مثل الإصدار الرائد السابق ون بلس 8 Pro.من المتوقع أيضًا أن يحتوي ون بلس 9 على كاميرا خلفية ثلاثية و يتميز بكاميرا أساسية بزاوية عريضة تبلغ 50 ميجابيكسل.بالإضافة إلى كاميرا تلي فوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل مع ضبط تلقائي للصورة وعدسة f/3.4.من المتوقع أن تعمل هواتف OnePlus القادمة بنظام Android 11.نسخة ون بلس 9 لايت لأول مرة:بالطبع بالإضافة إلى ون بلس 9 Pro و ون بلس 9، من المتوقع أيضًا أن يعلن أيضا عن هاتف OnePlus 9 Lite النسخة الأخف واللايت في المواصفات لأول مرة قريبًا.ويقال إنه سيتم تشغيله بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 865.