

Samsung Galaxy S8 و +Samsung Galaxy S8 يحصلون على تحديث أمان 2021 Samsung Galaxy S8 و +Samsung Galaxy S8 يحصلون على تحديث أمان 2021

من المنتظر أن يحصل هاتفي سامسونج الرائدين السابقين Samsung Galaxy S8 و +Samsung Galaxy S8 على أحدث تصحيح أمان Android في يناير 2021.



تم إطلاق سامسونج جالكسي S8 و سامسونج جالكسي +S8 في عام 2017.



وبعد أربع سنوات مرورا على إصدار هذه الهواتف، لا تزال هذه الهواتف تتلقي دعم تصحيح الأمان من شركة سامسونج وهو امر قد لا تجده كثيرا في شركات أخرى.

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مازالت Samsung تطرح تصحيحات الأمان الربع سنوية للهاتفين، ولكن ليسوا مؤهلين لتحديث نظام الأندرويد.أكد على ذلك موقع SamMobile المشهور أن Samsung S8 و +Samsung S8 يتلقيان الآن أحدث تصحيح أمني.حيث يحصل سامسونج S8 على تحديث تحت إصدار G950FXXSBDUA3 ويحصل سامسونج +S8 على إصدار G955FXXSBDUA3.يتم طرح التحديث للإصدارات التي تعمل بمعالج Exynos فقط في منطقة أمريكا اللاتينية حتى الأن. وسوف يتم توسيع مدى التحديث ليصل إلى باقي أنحاء العالم قريبًا.بخلاف تحديث تصحيح الأمان لشهر يناير 2021، فإن التحديث الأخير من Samsung لا يجلب أي تغييرات أو إضافات أخرى.عادةً ما يتلقى مستخدمو إصدارات +S8 و Samsung S8 التي تعمل بمعالج سامسونج إكسينوس إشعارًا بالتحديث.لكن إن كنت تمتلك احد هذين الهاتفين، يمكنك التحقق من التحديث يدويًا من خلال الانتقال إلىالإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت.مع مراعاة تثبيت التحديث من خلال اتصال Wi-Fi قوي وأثناء شحن الهاتف أو يكون الهاتف مشحون بالكامل منعا لأية مشكلات قد تحصل أثناء التحديث مما قد يؤدى إلى توقف الهاتف عن العمل تمامًا.