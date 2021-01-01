

MIUI 12 | طريقة إزالة الإعلانات من واجهة وهواتف شاومي بشكل كامل MIUI 12 | طريقة إزالة الإعلانات من واجهة وهواتف شاومي بشكل كامل



Xiaomi هي واحدة من أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم وهي معروفة بهواتفها الذكية المنافسة بقوة لباقي الشركات المصنعة للهواتف الذكية. بينما تأتي واجهة MIUI 12 المخصصة استنادًا إلى نظام تشغيل Android 11، مع بعض المميزات التي يفضلها المستخدمون، ومما لا شك فيه أن واجهة شاومي بكل إصداراتها هي من افضل الواجهات المبنية على نظام الأندرويد والتي يمكنك استخدامها نظرا لسهلة التعامل معها و سلاسة الاستخدام بها والمميزات التي قد يحتاجها المستخدم. ولكن قد يزعجك امر الإعلانات التي تظهر في كل مكان في واجهة شاومي، إليك طريقة إزالة الإعلانات من واجهة وهواتف شاومي.



إلا أنها تحتوي أيضًا على إعلانات منتشرة في كل مكان. وهو الأمر الذي يزعج المستخدمين بقوة، أثناء إطلاق تحديث واجهة MIUI 12 ذكرت Xiaomi انه يوجد خيار يجعلك بنقرة واحدة أن تقوم بتعطيل الإعلانات على الهاتف، لكن هذه الميزة كانت مفقودة في الإصدارات العالمية.



إذا كنت من مستخدمي MIUI 12 وترغب في تنظيف وأغلاق الإعلانات المزعجة من هاتفك الذكي، فإليك طريقة إلغاء الإعلانات على هواتف شاومي.

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قبل البدء في اتباع الخطوات الأتية، يجب أن نوصيك بالتحقق مرة أخرى من إصدار واجهة تشغيل شاومي MIUI على هاتفك الذكي.لأن هذه الخطوات مخصصة لواجهة شاومي الأخيرة MIUI 12 فقط. لإيقاف اعلانات واجهة Miui.تنويه: تم استخدام هاتف Redmi 9 Power لعمل هذه الخطوات، لذلك قد تختلف بعض الأوامر عن باقي إصدارات الهواتف الأخرى، ولكنها تؤدي إلى نفس النتيجة النهائية وهى إزالة الإعلانات من واجهة وهواتف شاومي.أولا: إلغاء الإعلانات على نظام تشغيل شاومي:افتح الإعدادات.انتقل إلى كلمات المرور والأمان> التفويض والإلغاء.قم بتعطيل خاصية msa.بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل قليلاً وقم بتعطيل GetApps أيضًا.ستتلقى رسالة تحذير مدتها 10 ثوانٍ، تسألك عما إذا كنت متأكدًا من رغبتك في القيام بذلك.بعد العد التنازلي، اضغط على إلغاء. في حالة عدم السماح لك بإيقاف تشغيله في المرة الأولى (ويجب ألا يكون كذلك)، حاول مرة أخرى حتى يتم إيقاف تشغيله.حتى إذا قمت بإعادة تشغيل هاتفك، فلا يزال يجب تعطيل خاصية MSA.ثانيا: إلغاء الإعلانات في قسم الإعدادات لهواتف شاومي:الدخول إلى الإعدادات.الدخول إلى الخصوصية.الضغط على خدمة الإعلانات.قم بالضغط على “إلغاء الإعلانات”.ثالثا: إلغاء الإعلانات على تطبيق App Vault:أدخل على تطبيق app vault.اذهب إلى الإعدادات.قم بالبحث عن “عروض وتوصيات” – Deals and Recommendations.قم بإلغاء “الخدمات الشخصية“.رابعا: إلغاء الإعلانات على متصفح شاومي:قم بفتح متصفح شاومي.اذهب إلى الإعدادات.اختر الخصوصية و الأمان.قم بإلغاء خدمة “الخدمات الشخصية”.خامسا: إلغاء الإعلانات من على تطبيق الأمان الموجود على هواتف شاومي:افتح تطبيق “Security“.اذهب إلى الإعدادات.قم بإلغاء خاصية “استقبال التوصيات“.سادسا: إلغاء الإعلانات في تطبيق المظهر “الثيمات” على هواتف شاومي.افتح تطبيق “الثيمات” – “Themes”.اذهب إلى الإعدادات.قم بإلغاء “التوصيات“.سابعا: إلغاء الإعلانات على “مدير الملفات” الموجود على هواتف شاومي:افتح “مدير الملفات” الموجود على هاتف شاومي.ادخل على “عن”.إلغاء “التوصيات”.ثامنا: إلغاء الإعلانات على تطبيق الموسيقي على هواتف شاومي:افتح تطبيق مشغل الموسيقي الموجود على هاتف شاومي.اذهب إلى الإعدادات.ثم ادخل إلى الإعدادات المتقدمة.قم بإلغاء خدمة التوصيات.تاسعا: إلغاء الإعلانات على مشغل الفيديوهات الموجود على موبايلات شاومي:افتح تطبيق مشغل الفيديوهات الموجود على هاتف شاومي.اذهب إلى الإعدادات.قم بإلغاء خاصية “توصيات أون لاين“ثم إلغاء “التوصيات الشخصية“.عاشرا: إلغاء الإعلانات على تطبيق ” التحميلات ” في هواتف شاومي:افتح مجلد “التحميلات” على هاتف شاومي.اذهب إلى الإعدادات.قم بإلغاء “نص التوصيات“.إزالة الإعلانات من شاومي: إن قمت باتباع هذه العشر خطوات بشكل تام ستقوم بأغلاق كافة الإعلانات التي تظهر لك في كل مكان تدخل فيه في هاتف شاومي الذي تمتلكه لن تظهر لك الإعلانات مجددا.