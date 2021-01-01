

قطاع الهواتف الذكية يعود للنمو بعد عام من التراجعات .. آبل الأفضل وهواوي الأسوء قطاع الهواتف الذكية يعود للنمو بعد عام من التراجعات .. آبل الأفضل وهواوي الأسوء

عاد سوق الهواتف الذكية العالمية للنمو في الربع الأخير من السنة التي شهدت تراجعات مستمرة بسبب أزمة كورونا والإغلاق العالمي. وحسب البيانات فإن الشحنات في الربع الأخير بلغت نحو 386 مليون هاتف ذكي.



وحسب أرقام IDC فإن شحنات الهواتف الذكية في الربع الرابع زادت بنحو 16 مليون هاتف عن نفس الربع من العام الماضي، وشهد القطاع طوال السنة تراجعات مستمرة، ففي الربع الأول كانت الشحنات 275.8 مليون وفي الثاني ارتفعت قليلاً إلى 278.4 مليون وفي الربع الثالث ارتفع بنسبة معقولة إلى 353,6 مليون، لكن في الربع الرابع كان الأداء أفضل من أي ربع سابق له.



بالنظر إلى الشركات المصنّعة، فإن آبل كانت الأفضل أداءاً حيث شحنت وحدها أكثر من 90 مليون آيفون خلال الربع الأخير بحصة سوقية زادت عن 23%، وجاءت بعدها سامسونج بشحنات نحو 74 مليون هاتف بحصة سوقية 19% وثالثاً حلّت شاومي وبعدها أوبو وخامساً هواوي.

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أما عن الأداء في عام 2020 إجمالاً فقت كانت شاومي الأفضل أداءاً حيث نمت شحناتها بنحو 32%، وكانت هواوي الأسوء أداءاً حيث تراجعت شحناتها بأكثر من 42% مقارنة بعام 2019.من حيث عدد الهواتف التي تم شحنها في 2020 فقد حققت سامسونج المركز الأول بأكثر من 266 مليون هاتف، وبعدها آبل بأكثر من 206 مليون آيفون وثالثاً هواوي بنحو 189 مليون هاتف. وإجمالاً بلغت شحنات كافة الشركات 1292.2 مليون هاتف عن كامل السنة.وتتوقع IDC أن يحافظ قطاع الهواتف الذكية على النمو القوي طوال العام الجاري.