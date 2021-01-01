عاد سوق الهواتف الذكية العالمية للنمو في الربع الأخير من السنة التي شهدت تراجعات مستمرة بسبب أزمة كورونا والإغلاق العالمي. وحسب البيانات فإن الشحنات في الربع الأخير بلغت نحو 386 مليون هاتف ذكي.
وحسب أرقام IDC فإن شحنات الهواتف الذكية في الربع الرابع زادت بنحو 16 مليون هاتف عن نفس الربع من العام الماضي، وشهد القطاع طوال السنة تراجعات مستمرة، ففي الربع الأول كانت الشحنات 275.8 مليون وفي الثاني ارتفعت قليلاً إلى 278.4 مليون وفي الربع الثالث ارتفع بنسبة معقولة إلى 353,6 مليون، لكن في الربع الرابع كان الأداء أفضل من أي ربع سابق له.
بالنظر إلى الشركات المصنّعة، فإن آبل كانت الأفضل أداءاً حيث شحنت وحدها أكثر من 90 مليون آيفون خلال الربع الأخير بحصة سوقية زادت عن 23%، وجاءت بعدها سامسونج بشحنات نحو 74 مليون هاتف بحصة سوقية 19% وثالثاً حلّت شاومي وبعدها أوبو وخامساً هواوي.
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التعليقات على قطاع الهواتف الذكية يعود للنمو بعد عام من التراجعات .. آبل الأفضل وهواوي الأسوء
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