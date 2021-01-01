

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A02 مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A02

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy A02s بمواصفات معقولة وبسعر رخيص لا يتخطى الـ 180 دولارا في نرفمبر الماضي، ثم أعلنت الشركة عن هاتف مشابه بسعر أقل يبلغ حوالي 100 دولار مع مواصفات جيدة نوعا ما لمن يريدون هاتفا ذكيا بسعر رخيص، لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A02.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تم تصميم الهاتف Galaxy A02 الجديد حول شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة HD+ بها فتحة في الأعلى على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وفي الواجهة الخلفية نجد كاميراتين الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ليد.



الهاتف Galaxy A02

معالج هذا الهاتف يأتي من فئة MediaTek MT6739W مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD بالإضافة إلى أن Samsung Galaxy A02 يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم OneUI 2.

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الهاتف Samsung Galaxy A02 يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 7.75 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB) وتتمثل المميزات الأخرى في أن الهاتف الجديد يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف Galaxy A02سعر الهاتف Samsung Galaxy A02 يبلغ 100 دولار ما يعادل 1570 جنيها مصريا، هذا الهاتف متوفر حاليا للشراء في تايلاند ولم يتم الإعلان عن تفاصيل التوفر في الدول الأخرى ولكننا نتوقع أن يشق Galaxy A02 طريقه إلى المزيد من الدول في وقت لاحق من شهر فبراير القادم.