مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A02

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy A02s بمواصفات معقولة وبسعر رخيص لا يتخطى الـ 180 دولارا في نرفمبر الماضي، ثم أعلنت الشركة عن هاتف مشابه بسعر أقل يبلغ حوالي 100 دولار مع مواصفات جيدة نوعا ما لمن يريدون هاتفا ذكيا بسعر رخيص، لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A02.
المواصفات الرئيسية للهاتف
تم تصميم الهاتف Galaxy A02 الجديد حول شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة HD+ بها فتحة في الأعلى على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وفي الواجهة الخلفية نجد كاميراتين الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ليد.
الهاتف Galaxy A02
معالج هذا الهاتف يأتي من فئة MediaTek MT6739W مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD بالإضافة إلى أن Samsung Galaxy A02 يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم OneUI 2.
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