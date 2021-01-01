

يمكن الآن تعطيل ميزة Night Sight على هاتفي بكسل 5 و 4a الجيل الخامس بشكل دائم يمكن الآن تعطيل ميزة Night Sight على هاتفي بكسل 5 و 4a الجيل الخامس بشكل دائم

لأوّل مرة رأينا ميزة Night Sight التلقائية من جوجل على هواتفها بكسل 5 وبكسل 4a الجيل الخامس، والتي تعمل من خلال التقاط العديد من اللقطات ذات التعرّض الطويل وتجميعها معًا، كذلك الكشف عن حركة اليد وضبط مدة سرعة الغالق تلقائيًا وحتى تصحبح اللقطات أثناء التجميع، ومع ذلك، لم يكن جميع المستخدمين قد أُعجبَ بها.



ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، كان هناك الكثير من التعليقات التي تطلب من جوجل تعطيل هذه الميزة، وهذا ما حصل فعلًا، حيث أتاحت الشركة تحديثًا جديدًا لتطبيقها الكاميرا، وأصبح فيه يدعم تعطيل Night Sight يدويًا.



وبالمناسبة، كان من الممكن تعطيل هذه الميزة بالنقر على رمز “A” الذي يظهر يمين شاشة تحديد المشهد، ولكن المشكلة تكمُن في فقدان لحظة الالتقاط في العديد من الحالات التي تستدعي سرعة التصوير.

أخيرًا، هذا الدعم متاح بالوقت الحالي لحملة الهواتف المذكورة، ويمكنك تحميله بالانتقال إلى صفحة تطبيق كاميرا جوجل على متجر جوجل بلاي عبر الرابط بالأسفل.



