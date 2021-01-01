أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الأول من عامها المالي 2021 المنتهي في 26 ديسمبر الماضي؛ محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بإيرادات بلغت 111.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع 21% بمعدل سنوي، وربح ربع سنوي للسهم بلغ 1.68 دولار أمريكي بارتفاع 35%.
وحققت مبيعات الآيفون خلال الربع 65 مليار دولار أمريكي لاعبة دورًا رئيسيًا ومباشرًا في زيادة إجمالي الإيرادات حيث شهدت الشركة أكبر ترقية من المستخدمين للإصدار الجديد بالرغم من تأخر إطلاق آيفون 12 بتصميمه الجديد.
ووضحت آبل أن المساهمة العالمية في إيراداتها بلغت 64% من إجمالي إيرادات هذا الربع؛ حيث علق المدير التنفيذي للشركة تيم كوك قائلًا ” لم يكن هذا الربع ممكنًا لولًا العمل الدؤوب والمبكتر من جميع أفراد وأعضاء فرق آبل حول العالم”.
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التعليقات على آبل تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات وعدد الأجهزة النشطة
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