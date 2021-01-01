

آبل تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات وعدد الأجهزة النشطة آبل تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات وعدد الأجهزة النشطة

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الأول من عامها المالي 2021 المنتهي في 26 ديسمبر الماضي؛ محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بإيرادات بلغت 111.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع 21% بمعدل سنوي، وربح ربع سنوي للسهم بلغ 1.68 دولار أمريكي بارتفاع 35%.



وحققت مبيعات الآيفون خلال الربع 65 مليار دولار أمريكي لاعبة دورًا رئيسيًا ومباشرًا في زيادة إجمالي الإيرادات حيث شهدت الشركة أكبر ترقية من المستخدمين للإصدار الجديد بالرغم من تأخر إطلاق آيفون 12 بتصميمه الجديد.



ووضحت آبل أن المساهمة العالمية في إيراداتها بلغت 64% من إجمالي إيرادات هذا الربع؛ حيث علق المدير التنفيذي للشركة تيم كوك قائلًا ” لم يكن هذا الربع ممكنًا لولًا العمل الدؤوب والمبكتر من جميع أفراد وأعضاء فرق آبل حول العالم”.

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وقال Luca Maestri المدير المالي للشركة ” إن أداء ربع ديسمبر كان مدفوعًا بنمو مضاعف في كل فئة من المنتجات مما أدى إلى تسجيل أعلى إيرادات على الإطلاق في كل من قطاعاتنا الجغرافية وكذلك على مستوى أعلى رقم قياسي للأجهزة النشطة”.وعلى صعيد الآيفون قالت الشركة أنها تملك اليوم 1 مليار آيفون نشط من جميع الفئات وهي نفطة مهمة للشركة ولها دلالتها على نجاحها المستمر في استقطاب مستخدمين جدد حيث كان عدد الآيفونات النشطة 900 مليون عام 2019.أما إجمالي أجهزة آبل النشطة فقد بلغت 1.65 مليار جهاز من جميع منتجات الشركة وفقًا لتصريح تيك كوك خلال إعلان النتائج المالية.