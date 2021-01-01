

هاتف 5G آخر من Oppo بسعر منافس جدا! هاتف 5G آخر من Oppo بسعر منافس جدا!

قررت شركة Oppo تثبيت أقدامها بقوة في سوق الأجهزة المحمولة المتطورة، وأعلنت عن هاتف بقدرات مميزة سعره 200 يورو تقريبا.



ويأتي هاتف Oppo A55 5G الجديد بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (163.9/75.7/8.4) ملم، يزن 186 غراما.



كما جهزته Oppo بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 480 شمعة/م تقريبا، وأبعادها "20:9".

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ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج MediaTek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.كما حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل Android 11 الحديث مع واجهات ColorOS 11.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.