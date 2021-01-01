

آبل تعين مدير هندسة الأجهزة للعمل على مشروع جديد .. ماذا قد يكون؟ آبل تعين مدير هندسة الأجهزة للعمل على مشروع جديد .. ماذا قد يكون؟

أجرت شركة آبل تغييرات في الهيكل الإداري وأصبح نائب المدير التنفيذي للهندسة دان ريكيو “Dan Riccio” مسؤولاً عن العمل على مشروع جديد وهو جهاز لم تكشف عنه الشركة بعد، بعد أن كان مسؤولاً عن الإشراف على كافة أجهزة الشركة.



كان Riccio يشرف على أعمال تطوير مختلف أجهزة الشركة منذ عام 2012 ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال، والآن فرّغته آبل للتخصص والتركيز على مشروع جديد غامض لم تكشف عنه الشركة بعد.



سرت مؤخراً شائعات حول تطوير آبل خوذة واقع افتراضي وواقع معزز جديدة، وكذلك أخبار عن تطوير سيارة كهربائية جديدة، أو قد يعمل على نسخة أخف من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max، لا نعرف بالضبط ما الذي قد تطلقه آبل.

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سيحلّ محله في الإشراف على كامل جهود تطوير الأجهزة والعتاد John Ternus، الذي يعمل في قطاع هندسة الأجهزة منذ 2013 وكان مسؤولاً عن إطلاق معالج M1 في حواسب الماك الذي يعتمد على معمارية ARM بدلاً من إنتل. وكان Ternus قد انضم إلى آبل منذ عام 2001 ضمن أحد فرق التصميم.يذكر أن Riccio يعمل في الشركة منذ عام 1998 وكان ضمن أحد فرق تصميم الأجهزة وتدرج بالمناصب حتى وصل إلى رئيس فريق هندسة آيباد في عام 2010 وبعدها أصبح من المدراء التنفيذين المشرفين على كافة أجهزة الشركة.