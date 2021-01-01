أجرت شركة آبل تغييرات في الهيكل الإداري وأصبح نائب المدير التنفيذي للهندسة دان ريكيو “Dan Riccio” مسؤولاً عن العمل على مشروع جديد وهو جهاز لم تكشف عنه الشركة بعد، بعد أن كان مسؤولاً عن الإشراف على كافة أجهزة الشركة.
كان Riccio يشرف على أعمال تطوير مختلف أجهزة الشركة منذ عام 2012 ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال، والآن فرّغته آبل للتخصص والتركيز على مشروع جديد غامض لم تكشف عنه الشركة بعد.
سرت مؤخراً شائعات حول تطوير آبل خوذة واقع افتراضي وواقع معزز جديدة، وكذلك أخبار عن تطوير سيارة كهربائية جديدة، أو قد يعمل على نسخة أخف من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max، لا نعرف بالضبط ما الذي قد تطلقه آبل.
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التعليقات على آبل تعين مدير هندسة الأجهزة للعمل على مشروع جديد .. ماذا قد يكون؟
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