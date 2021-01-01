لحسن الحظ، عند الانتقال من iOS إلى أندرويد، فكل شيء تم الاستغناء عنه في نظام آبل، يمكن الحصول عليه في أندرويد، سواء عبر الحلول البديلة أو التطبيقات أو حتى طريقة تستوعب هذا الاستنساخ، وعندما نتحدث عن خدمة iMessage فلا تزال وستزال تحت عباءة آبل وحكرًا لأجهزة الشركة، ولكن مع تطبيق Beeper النوعي، ربما المعادلة في طريقها للتغيير.
وهنا يمكننا تعريف Beeper بأنه عبارة عن تطبيق مراسلة واحد مُوحّد لجميع خدمات التراسل الأخرى، بما في ذلك تقديم iMessage على أندرويد، على أن يكون تطبيق مدعوم على كلٍ من أندرويد و iOS وماك وكذلك ويندوز وحتى لينكس.
يعد Beeper مستخدميه بتوحيد جميع بروتوكولات خدمات التراسل التالية في واجهة وصندوق وارد واحد.
واتساب.
فيسبوك ماسنجر.
آي مسج.
أندرويد SMS.
تيليجرام.
توتير.
سيجنال.
سلاك.
إنستجرام.
سكايب.
شبكة Beeper.
ماتريكس.
Hangouts.
IRC.
Discord.
في غضون ذلك، أوضح مطوري التطبيق بأن الواجهة الرئيسية للتطبيق ستكون واحد لكل الخدمات المذكورة سابقًا، بالتالي، سيكون من السهل جدًا عملية البحث والتصفية، وهنا سيعتمد Beeper على نظام يسمى Matrix، مع ما يسمى بـ “bridges” والتي تربط Beeper بجميع المنصات الأخرى التي يدعمها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Beeper تطبيق يُوحّد عشرات تطبيقات الدردشة بما في ذلك iMessage على أندرويد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق