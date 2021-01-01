أبل تطلق تحديث iOS 14.4

أطلقت أبل منذ قليل التحديث الرئيسي iOS 14.4 والذي يعتبر رابع تحديث رئيسي لنظام iOS 14، التحديثات الرئيسية تأتي بمزايا جديدة، أما الفرعية تكون لإصلاح المشاكل. لذلك هذا التحديث جاء بعدد من المزايا مثل إمكانية تعريف النظام نوع الجهاز الذي تقوم بربطه بالبلوتوث وبالتالي يقوم بضبط الصوت على حسب نوع الجهاز، ايضاً يتضمن هذا التحديث إصلاحات أخطاء مثل تحسين جودة إلتقاط الصور على الآي-فون 12 برو وكذلك مشكلة مزعجة في لوحة المفاتيح حيث كانت تصبح بطيئة احياناً، لذلك ننصح أن ترقي جهازك لهذا الإصدار.
الجديد في نظام iOS 14.4 وفقاً لآبل…
إمكانية تعرّف الكاميرا على رموز QR بحجم أصغر
خيار لتصنيف نوع جهاز البلوتوث في الإعدادات للتعرّف بشكل صحيح على سماعات الرأس لتوجيه الإشعارات الصوتية إليها
عرض إشعارات عندما يتعذر التحقق من أن كاميرا الآيفون جديدة وأصلية من آبل في…
الـ iPhone 12 والـ iPhone 12 mini والـ iPhone 12 Pro والـ iPhone 12 Pro Max
هذا الإصدار يصلح المشاكل التالية أيضًا:
احتمال ظهور عيوب تصويرية في صور HDR الملتقطة باستخدام الآيفون 12 برو
احتمال ألا تعرض أداة اللياقة بيانات النشاط المحدّثة
احتمال تأخر الكتابة وعدم ظهور اقتراحات الكلمات في لوحة المفاتيح
احتمال عدم ظهور لوحة المفاتيح باللغة الصحيحة في تطبيق الرسائل
احتمال أن يؤدي تمكين التحكم بالتبديل في تسهيلات الاستخدام إلى منع الرد على المكالمات الهاتفية من شاشة القفل
قبل التحديث تأكد أن تأخذ نسخة إحتياطية من محتويات جهازك سواء على الآي كلاود أو على تطبيق الأي تيونز
لتحديث جهازك قم بالخطوات التالية…
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