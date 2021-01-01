

هكذا قد يكون هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي هكذا قد يكون هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

نشرت مواقع مختصة بشؤون الإلكترونيات صورا ومعلومات عن هاتف Galaxy Z Flip 3 ذي التصميم المميز المتوقع أن تطرحه سامسونغ قريبا.



وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بهيكل طولي الشكل قابل للطي من المنتصف كما في هواتف Galaxy Z Flip الحالية وهواتف Razr من موتورولا، وسيجهز بمعالج Snapdragon 888 القادر على العمل مع شبكات 5G، وعلى ذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.



ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة Dynamic AMOLED Infinity مرنة بمقاس 6.9 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وعلى شاشة خارجية أكبر من تلك الموجودة في هواتف Galaxy Z Flip التي طرحت العام الفائت، ويمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ وقراءة الرسائل والإشعارات الواردة للجهاز، أو للتحكم بأزرار استقبال المكالمات.

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وتظهر الصور التي سربت لتصميم الهاتف إلى أن كاميرته الخارجية ستكون ثلاثية العدسة، عدساتها موضوعة في إطار مستطيل الشكل يشبه ذاك الموجود في هواتف Galaxy Z Flip.كما يفترض أن يزود الجهاز ببطارية بسعة 3300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأن يحصل على كاميرا سيلفي تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، أما هيكله فسيغطى بزجاج UTG الفائق النحافة ليمنحه قوة ومقاومة ضد الخدوش والصدمات.