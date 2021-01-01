نشرت مواقع مختصة بشؤون الإلكترونيات صورا ومعلومات عن هاتف Galaxy Z Flip 3 ذي التصميم المميز المتوقع أن تطرحه سامسونغ قريبا.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بهيكل طولي الشكل قابل للطي من المنتصف كما في هواتف Galaxy Z Flip الحالية وهواتف Razr من موتورولا، وسيجهز بمعالج Snapdragon 888 القادر على العمل مع شبكات 5G، وعلى ذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.
ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة Dynamic AMOLED Infinity مرنة بمقاس 6.9 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وعلى شاشة خارجية أكبر من تلك الموجودة في هواتف Galaxy Z Flip التي طرحت العام الفائت، ويمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ وقراءة الرسائل والإشعارات الواردة للجهاز، أو للتحكم بأزرار استقبال المكالمات.
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التعليقات على هكذا قد يكون هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
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