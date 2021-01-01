ربما سمعت بمقولة "المغناطيس والأجهزة الطبية لا يجتمعان"، لكن شركة أبل تريد توضيح ذلك بشكل أدق.
فقد ذكر موقع macrumors الذي يتابع أخبار أبل أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".
وتقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة آمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب.
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التعليقات على تحذير بشأن آيفون 12.. هل يشكل خطورة صحية؟
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