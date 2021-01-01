تحذير بشأن آيفون 12.. هل يشكل خطورة صحية؟

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تحذير بشأن آيفون 12.. هل يشكل خطورة صحية؟

ربما سمعت بمقولة "المغناطيس والأجهزة الطبية لا يجتمعان"، لكن شركة أبل تريد توضيح ذلك بشكل أدق.

فقد ذكر موقع macrumors الذي يتابع أخبار أبل أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".

وتقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة آمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمترا).

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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