

دعوى قضائية جديدة ضد آبل تطالب بتعويضات لمالكي آيفون 6 دعوى قضائية جديدة ضد آبل تطالب بتعويضات لمالكي آيفون 6

رفعت مجموعة من المحامين في القارة الأوروبية دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل مطالبة إياها بدفع تعويضات للمستهليكن من حاملي آيفون 6 بجميع طرازاتها في الفترة الممتدة من عام 2014 حتى 2020.



وجاءت الدعوة من منظمة أورو كونسومرز “Euroconsumers” وهي منظمة شاملة مناصرة لحقوق المستهلكين تضم تحت كنفها مؤسسة المستهلك الإيطالية ألترو كونسومو “Altroconsumo”.



ووفقًا للدعوى سيتم مطالبة آبل بدفع تعويضات بقيمة 60 مليون أورو _ما يقارب 73 مليون دولار أمريكي؛ وهذا على إثر تعمد الشركة إبطاء نسخ آيفون القديمة لإرغام المستهليكن على ترقية هواتفم للنسخ الأحدث حسب الدعوى.

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وقالت المنظمة أن معدل التعويض للفرد سيكون بحدود 60 أورو أي يعادل المبلغ الذي دفعه من أجل استبدال بطارية هاتفه لحل مشكلة البطء، وصرح Els Bruggeman مدير السياسة والتنفيذ في أورو كونسومرز قائلًا ” يتوقع المستهلكون عند شرائهم الآيفون أن يحصلوا على منتجات ذات جودة مستدامة، لكن هذا لم يحدث للأسف مع سلسلة آيفون 6″.مضيفًا ” لم يتم الاحتيال على المستهلكين فحسب؛ بل أرغموا على مواجهة الإحباط والأذى المادي؛ الذي يعد أمرًا غير مسؤول أبدًا من وجة النظر البيئية”.وفي نفس السياق كانت المنظمة قد رفعت زوج من الدعاوي القضائية ديسمبر الماضي بالنياية عن عضويها مؤسسة Test-Achats في بلجيكا و OCU في إسبانيا؛ كما في أشارت في بياني صحفي أنها بصدد رفع أربع دعاوي أخرى في البرتغال.أما آبل فكان تبريرها كما دائمًا بالتأكيد على حرصها على إصدار منتجات بكفاءة عالية وعدم استغلال المستخدمين بأي شكل كان حيث قال المتحدث الرسمي للشركة في بريد إلكتروني موجهًا لموقع The Verge بهذا الصدد “لم نقم ولن نقوم أبدًا بأي إجراء متعمد لتقليص عمر أي من أجهزة آبل أو التقليل من تجربة المستخدم للدفع المستهلك للترقية”مضيفًا ” هدفنا كان دائمًا هو خلق منتجات يحبها مستهلكينا؛ وجعل الآيفون يدوم أطول فترة ممكنة جرء مهم من ذلك”والجدير بالذكر أن صانعة الآيفون وافقت على دفع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي مارس الماضي، في تسوية لدعوى قضائية مشابهة في الولايات المتحدة؛ حيث تم تعويض المستهليكن من حملة آيفون 6 و7 ممن عانوا من مشكلة الإبطاء.