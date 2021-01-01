

سعر ومواصفات vivo iQOO U1x سعر ومواصفات vivo iQOO U1x

في السنوات القليلة الماضية سطع اسم شركة فيفو بسبب كثرة الهواتف المميزة التي يتم إطلاقها كل عام، ومن ضمن هذه الهواتف هاتف vivo iQOO U1x الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020 والذي يأتي مع مواصفات مميزة وسعر أكثر من رائع حيث يضم معالجا ثماني النواة Snapdragon 662 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت وأشياء أخرى عديدة سنتعرف عليها في هذا المقال الذي سيحتوي على سعر ومواصفات الهاتف vivo iQOO U1x.



مواصفات iQOO U1x

تاريخ التصنيع: أعلنت vivo عن هذا الهاتف يوم 21 أكتوبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق بعد 10 أيام من تاريخ الإعلان وبالتحديد يوم 31 أكتوبر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 164.4 × العرض 76.3 وبسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 192.3 جرام.الشاشة: تم تصميم vivo iQOO U1x حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.51 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل.الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية HDR.الكاميرا الأمامية: أما بخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.المعالج: الهاتف vivo iQOO U1x يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: يعمل iQOO U1x بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم IQOO UI 1.0 (ضمن خطط الشركة للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: هذا الهاتف يتوفر منه 3 إصدارات على مستوى الذاكرة ولا يدعم فتحة البطاقة MicroSD لتوسيع الذاكرة، وفيما يلي سعة كل إصدار.الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت.الإصدار الثاني يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت.الإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.البطارية: vivo iQOO U1x يأتي مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الموبايليدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ويدعم أيضا مكبر الصوت.يحتوي على بطارية كبيرة جدا تعمل لفترة طويلة ويتم شحنها في وقت قليل بفضل تقنية الشحن السريع.يدعم الـ GPS مع دعم A‑GPS, BDS.وزن الهاتف خفيف ويسهل استخدامه بيد واحدة.يعمل بأحدث نظام تشغيل وأحدث واجهة مستخدم.السعر مناسب جدا.المعالج يقدم أداء جيدا جدا في تشغيل الألعاب الثقيلة أمثال ببجي وكول أوف ديوتي.عيوب الهاتفلا يدعم زيادة مساحة التخزين.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.الشاشة ليست الأفضل ولا يوجد عليه أي طبقة حماية.لا يدعم لمبة الإشعارات ولا يدعم خاصية NFC.أداء الكاميرات الخلفية ليس جيدا ولكنه ما زال مقبولا.سعر الهاتف vivo iQOO U1xالهاتف vivo iQOO U1x يباع بسعر يبدأ 135 دولارا أمريكيا ما يعادل 2100 جنيه مصري للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.