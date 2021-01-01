مفاجأة.. هواوي تبحث الخروج من سوق الهواتف الذكية وبيع علاماتها التجارية Mate وP!

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صورة الخبر: مفاجأة.. هواوي تبحث الخروج من سوق الهواتف الذكية وبيع علاماتها التجارية Mate وP!
مفاجأة.. هواوي تبحث الخروج من سوق الهواتف الذكية وبيع علاماتها التجارية Mate وP!

كشفت وكالة رويترز، في خبر حصري ومفاجئ، أن هواوي Huawei تجري محادثات لبيع العلامة التجارية لأشهر سلاسل هواتفها الذكية الرائدة “هواوي ميت” Huawei Mate و”هواوي بي” Huawei P، ما يعني خروج هواوي من سوق الهواتف الذكية الرائدة.

وقال الخبر أن هواوي تبحث الصفقة مع تحالف بقيادة شركات استثمارية مدعومة من حكومة شانغهاي، وأن المباحثات مستمرة منذ فترة في سرية.

وحققت هواوي مبيعات بقيمة 39,7 مليار دولار من بيع هواتف ميت Mate وبي P الذكية، خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2019 إلى الربع الثالث لعام 2020، بحسب شركة الأبحاث IDC.

وقالت رويترز أن خبر مفاوضات هواوي يشير إلى عدم وجود أمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لرفع الحظر المفروض على هواوي منذ مايو 2019، وهو الحظر الذي دفع هواوي إلى بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية هونر Honor قبل فترة قصيرة.

المصدر: مشبك

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