

سعر ومواصفات ASUS Zenfone 7 Pro سعر ومواصفات ASUS Zenfone 7 Pro

في نهاية شهر أغسطس الماضي وبالتحديد يوم 26 قامت شركة ASUS بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وهو الهاتف ASUS Zenfone 7 Pro الذي يأتي مع معالج قوي جدا وذاكرة تخزين كبيرة مع كاميرات خلفية ممتازة مزودة بمحركات لتحويلها إلى كاميرات أمامية في أي وقت نريده والكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K، وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف ASUS Zenfone 7 Pro مع مميزاته وعيوبه حتى تكون على علم بكل شيء يخص الهاتف قبل شرائه.



المواصفات الكاملة للهاتف

تاريخ التصنيع: أعلنت شركة أسوس عن الهاتف Zenfone 7 Pro يوم 26 أغسطس 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 1 سبتمبر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف تأتي بـ الارتفاع 165.1 × العرض 77.3 وبسمك 9.6 ملم، وبوزن ثقيل نوعا ما يصل إلى 230 جراما.الشاشة: شاشة الهاتف ASUS Zenfone 7 Pro تأتي من نوع Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز وسطوع 700 nits كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6، وعلاوة على ذلك فإن ظهر الهاتف من زجاج Gorilla Glass 3 والإطار من الألومنيوم.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm snapdragon 865 Plus المصنوع بتكنولوجيا 7 nm+ والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ZenUI 7 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يحتوي Zenfone 7 Pro على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD.الكاميرا الخلفية: يأتي ASUS Zenfone 7 Pro مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطارا في الثانية كما أنه يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: لا يوجد كاميرا في الأمام ولكن يتم تحويل الكاميرا الخلفية إلى أمامية عند اللزوم بفضل المحركات، ويمكن استخدام الكاميرا الأمامية بنفس المميزات والخصائص الموجودة في الكاميرا الأمامية بما في ذلك تصوير الفيديوهات بجودة 8K.البطارية: يحتوي هذا الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Power Delivery 3.0 بقوة 30 واط (يتم شحن 60% من البطارية خلال 34 دقيقة فقط) والهاتف يدعم أيضا تقنية الشحن العكسي.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والبارومتر.مميزات الهاتف Zenfone 7 Proالكاميرات الخلفية تقدم أداء ممتازا مع دعم التصوير بجودة 8K.أداء المعالج ممتاز في إجراء المهام الثقيلة وتشغيل الألعاب بمساندة ذاكرة الوصول العشوائية الكبيرة التي تأتي بسعة 8 جيجا رام.يستعمل الكاميرا الخلفية ككاميرا أمامية عن طريق محرك.يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.البطارية جيدة جدا وتصمد لفترة طويلة ويتم شحنها في وقت قليل بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط.الشاشة تقدم أداء جيدا وتأتي بمعدل تحديث 90 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Gorilla Glass 6.ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج.يدعم مكبر الصوت بسماعات استريو.إمكانية تركيب كارت ميموري مع شريحتي اتصال في نفس الوقت.عيوب الهاتفلا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.الهاتف ثقيل نسبيا مما يصعب استخدامه بيد واحدة.معرض للكسر بسهولة بسبب قدوم الواجهة الخلفية من الزجاج.مستشعر البصمة لا يقدم أفضل أداء ولكنه ما زال مقبولا.متوفر للشراء بلونين فقط وهما الأسود والأبيض.سعر الهاتف ASUS Zenfone 7 Proسعر الهاتف ASUS Zenfone 7 Pro يبلغ حوالي 972 دولارا أمريكيا ما يعادل 15300 جنيه مصري.