

تعرف على عروض مهرجان هواوي للتسوق عبر الإنترنت.. صفقات حصرية وتوصيل مجاني تعرف على عروض مهرجان هواوي للتسوق عبر الإنترنت.. صفقات حصرية وتوصيل مجاني

أطلقت شركة هواوي الصينية Huawei مهرجانا ضخما للتسوق عبر الإنترنت، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، وذلك كجزء من النسخة 26 من مهرجان دبي للتسوق.



وتقدم هواوي صفقات حصرية وخدمات للتوصيل المجاني ضمن مهرجانها للتسوق عبر الإنترنت، مع فرص مميزة لتحديث الأجهزة وشراء الهدايا للأصدقاء والعائلة، حيث يقدم المهرجان مجموعة واسعة من منتجات هواوي المميزة.



وتقدم هواوي للمستهلكين داخل الإمارات العربية المتحدة تخفيضات هائلة على أحدث أجهزتها وهواتفها الذكية وحواسيبها المحمولة واللوحية وأجهزة الصوت، كما تقدم عمليات للبيع السريع Flash Sale يوميا بدءا من الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

وخلال عمليات البيع السريع اليومية، يمكن الحصول على منتجات هواوي بسعر مميز، مثل Huawei Sound X بسعر 299 درهما وFreebuds Studio بسعر 199 درهما والساعة الذكية Watch GT 2 بسعر 99 درهما.ومن بين الخصومات التي تقدمها هواوي خلال المهرجان، خصم 60% على سماعات Freebuds Pro عند شرائها مع ساعة Watch GT 2 Pro أو الجهاز اللوحي MatePad Pro WiFi.كذلك، تقدم هواوي خلال المهرجان هاتف nova 7i بسعر 799 درهما، مع خصم 40% على ساعة Watch Fit أو سماعات FreeBuds 3i، مع عروض بقيمة 99 درهم إماراتي تشمل سوار اللياقة البدنية Huawei Band 4 وبنك الطاقة (باور بانك) Huawei Power Bank والميزان الرقمي الذكي Huawei Smart Scale.وقالت هواوي أنه يمكن الحصول على أحدث هواتفها الذكية Mate 40 Pro 5G بسعر 3,499 درهما خلال المهرجان، مع 50% خصما على ساعة Watch GT Pro أو FreeBuds Pro، مع اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Starz Play وقسائم خصم من طلبات Talabat.



